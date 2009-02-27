Toshiba dizüstü bilgisayarlar için "Her durumu kapsayan garanti" hizmetine başladı

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Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Japonya merkezli elektronik devi Toshiba, yeni bir garanti hizmetine başlıyor. Hazırladığı dizüstü bilgisayar modelleriyle ülkemizde de popüler olan firma, "No Matter What Guarantee / Ne Olursa Olsun Garantisi" adını verdiği yeni bir kampanya çerçevesinde kullanıcılarına ayrıcalıklı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre 23 Şubat – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında Toshiba yetkili satıcılarından alınacak taşınabilir bilgisayarlar için sağlanacak yeni hizmetler arasında altı çizilen detaylar şu şekilde;

- Memnuniyet garantisi: Müşteri ürünü kullanabiliyor, satın aldığı üründen tamamen memnun kalmadığı takdirde ürünü iki hafta içerisinde iade edebiliyor.

- Kaza sonucu hasar teminatı: Taşınabilir bilgisayar bir yıl içerisinde kaza sonucu hasarlanırsa örneğin yere düşüp kırılma, üzerine kahve dökülmesi vb. Toshiba ürünü tamir ediyor veya yenisiyle değiştirebiliyor.

- Hırsızlık teminatı – Taşınabilir bilgisayar bir yıl içinde çalınırsa Toshiba müşterisine birebir veya eşdeğer bir laptop veriyor.

TNB A.Ş genel müdürü Aytaç Biter konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "No Matter What Guarantee / Ne Olursa Olsun Garantisi" dizüstü bilgisayarlarımızın kalitesini ve güvenilirliğini ilave teminat altına aldığımızı gösteren ve müşterilerimize ücretsiz olarak sağladığımız bir paket. Ayrıca bu uygulamayla mevcut ekonomik durumda müşterilerimize daha fazla özgürlük sağlamak istiyoruz. Bunu pazarda sahip olduğumuz yüksek güveni kanıtlamak ve desteklemek olarak görüyoruz." dedi.

Detaylar için: www.trust-toshiba.com - www.toshibatr.com