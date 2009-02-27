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Toshiba dizüstü bilgisayarlar için "Her durumu kapsayan garanti" hizmetine başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba dizüstü bilgisayarlar için
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Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Japonya merkezli elektronik devi Toshiba, yeni bir garanti hizmetine başlıyor. Hazırladığı dizüstü bilgisayar modelleriyle ülkemizde de popüler olan firma, "No Matter What Guarantee / Ne Olursa Olsun Garantisi" adını verdiği yeni bir kampanya çerçevesinde kullanıcılarına ayrıcalıklı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre 23 Şubat – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında Toshiba yetkili satıcılarından alınacak taşınabilir bilgisayarlar için sağlanacak yeni hizmetler arasında altı çizilen detaylar şu şekilde;

- Memnuniyet garantisi: Müşteri ürünü kullanabiliyor, satın aldığı üründen tamamen memnun kalmadığı takdirde ürünü iki hafta içerisinde iade edebiliyor.
- Kaza sonucu hasar teminatı: Taşınabilir bilgisayar bir yıl içerisinde kaza sonucu hasarlanırsa örneğin yere düşüp kırılma, üzerine kahve dökülmesi vb. Toshiba ürünü tamir ediyor veya yenisiyle değiştirebiliyor.
- Hırsızlık teminatı – Taşınabilir bilgisayar bir yıl içinde çalınırsa Toshiba müşterisine birebir veya eşdeğer bir laptop veriyor.

TNB A.Ş genel müdürü Aytaç Biter konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "No Matter What Guarantee / Ne Olursa Olsun Garantisi" dizüstü bilgisayarlarımızın kalitesini ve güvenilirliğini ilave teminat altına aldığımızı gösteren ve müşterilerimize ücretsiz olarak sağladığımız bir paket. Ayrıca bu uygulamayla mevcut ekonomik durumda müşterilerimize daha fazla özgürlük sağlamak istiyoruz. Bunu pazarda sahip olduğumuz yüksek güveni kanıtlamak ve desteklemek olarak görüyoruz." dedi.

Detaylar için: www.trust-toshiba.com - www.toshibatr.com


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DH Misafiri 9 yıl
kapsar
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sevalg 10 yıl
arkadaşlar ben yeni Toshiba aldım ve malesef çaldırdım:( Tutanakla ve faturam ile gittim aldığım yere bana yenisini verdiler çok mutlu oldum.
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omegas 10 yıl
amerikadan getirtmeyi düşünüyorum bu garanti alacağım notebook u kapsar mı bilgisi olan varsa sevınırım
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aknkrds 10 yıl
Toshiba garanti vereceğine, garanti üzerine kampanyalar yapacağına önce mevcut teknik servislerini DEĞİŞTİRSİN sonrada kalkıp garantiden bahsetsin. Eğer makineniz ömrünü tamamlayana kadar sorunsuz çalışıyor ise sorun yok. Ama olurda bir şekilde makinenizde teknik bir arıza olduğunda ozaman başınızı ciddi ağırtıyorlar. Hiçbirşey yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar...
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sofokles2000 10 yıl
Demek ki bütün laptop markalarının servisleri kötü o zaman. Çünkü Toshiba'nın servislerinden iyi bahsediliyordu.
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Hukukçu-35 10 yıl
Hırsızlık teminatı işi sakat. :D
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Rusty 10 yıl
muz kabuğu güzel olmuş :D bataryadan çok başı ağrır gibi
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max975 10 yıl
o zaman çok başı ağrıyacak Toshiba nın.
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murettep 10 yıl
rahat rahat oc yap:D:D
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melyyh 10 yıl
çalındığından nasıl emin olupta yenisini vercekler?
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mybo37 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

çalındığından nasıl emin olupta yenisini vercekler?

Polis merkezinde çalındığına dair ifade tutanağı tutacaklar.seri no su model nosu neyse.. O ifade tutanağı zaten resmi çalındı belgesidir...
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visceroid 10 yıl
http://forum.donanimhaber.com/m_30061658/tm.htm
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