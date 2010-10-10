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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan donanımında Cell işlemcisi de olan yeni panel bilgisayar: Qosmio D710

8 yıl
11,3b
1
6
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 2 platformunu kullandığı AC100 isimli mini-bilgisayarını (netbook/smartbook) CeBIT Bilişim 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunan Toshiba, hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarını tanıttı. Firma tarafından Qosmio D710 olarak isimlendirilen yeni model hem donanım hem de tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kırmızı rengin ağırlıkta olduğu tış tasarımı agresif çizgileri ve köşeli hatlarıyla dikkat çeken Qosmio D710, Intel platformunu temel alıyor. En yüksek konfigürasyon seçeneğinde, video uygulamaları için dört çekirdekli SpursEngine işlemcisine de yer verilen panel bilgisayar, Intel'in 2.53GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-460M işlemcisini kullanıyor.

1920 x 1080 çözünürlüğünü destekleyen Full HD formunda 21.5-inç ekrana sahip olan sistem, 4GB bellek ve 1TB bellek kapasitesiyle geliyor. Blu-ray sürücü ve iki adet TV alıcısı gibi donanımlarıyla da dikkat çekmeyi başaran bilgisayarın diğer özellikleri arasında WiFi, Gigabit Ethernet, 6 adet USB 2.0 portu, HDMI konnektörü gibi detaylar da unutulmamış.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen Qosmio D710'un ay sonunda raflardaki yerini alacağı açıklanırken, fiyatı ise belirsizliğini koruyor.


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Rumpelstiltskinn 8 yıl
Nvidia Tegra 2 dediği olay nedir ?
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CrySystem 8 yıl

apcom_tr

Nvidia Tegra 2 dediği olay nedir ?


nvidia.com/...
donanimhaber.com/...
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Batuist 8 yıl
sistemde nasıl bir uyum içerisinde çalıştıklarını merak ettim doğrusu.. sisteme hangi ara birim ile bağlı peki bu işlemci?? PCI-e, USB, sata nedir nasıl bu sisteme entegre olmuştur.. asıl cevap verilmesi gerek soru bu bence...
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CrySystem 8 yıl

Toshiba - intel'e karşı atakta bulunup işlemci üretrecekler listassinde baş çekiyordu
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-dehşet- 8 yıl
Bir Toshiba üründe Blu-Ray okuyucu görmek ne acıklı.
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