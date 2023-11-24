Toyota 2024'de "steer by wire" teknolojisini araçlarına getiriyor

Geçtiğimiz sene elektrikli Lexus RZ'de gösterilen teknoloji sistemdeki bazı problemler nedeniyle kullanıma sunulmadı. Sistem üzerinde geliştirmeler yapan firma 150 derece olan direksiyon oranını 200 dereceye çıkardı.
Yeni sistemi deneyen Autocar ekibine göre arttırılan direksiyon oranı eskisine göre daha stressiz ve güvenli sürüş sağlıyor. Toyota yapılan değişiklikler ile geri manevraların da kolaylaştığını belirtiyor.
Toyota yeni direksiyon sistemiyle ilgili aldığı geri bildirimlerle Avrupa ve Çin'deki katı mevzuat yükümlülüklerini karşılayacak şekilde sistemi tasarlamış. İlk olarak Lexus RZ ve Toyota bZ4X'de sunulacak sistem uzaktan yazılım güncellemesiyle de geliştirilebilecek. Ancak yasal mevzuatlar şuanda buna izin vermiyor.
Steer by wire nedir?
Steer by wire sistemi direksiyonun hareketinin sensörlerle tespit edilip kablo vasıtasıyla tekerleklerdeki elektrik motorlarına sinyal olarak gönderilmesi ve motorların da tekerlekleri döndürmesini sağlayan sistemdir. Geleneksel sistemlerin aksine bu sistemde direksiyon simidini tekerleklere bağlayan şaft ve mekanik bileşenler bulunmuyor. Tekerleklere yön verme işlemi tamamen elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle elektrikli hidrolik sistemlerle karıştırılmaması gerekiyor. Elektrikli hidrolik sistemlerde elektrik desteği olsa da direksiyon şaftı ve hidrolik sistemler hala mevcut durumda.
Sistemin en büyük dezavantajı ise güvenlik. Mekanik bağlantı olmadığı için tekerleklere gönderilen sinyalde veya tekerlekleri hareket ettiren motorda sorun olması durumunda güvenlik riski ortaya çıkıyor. Bunun üstesinden gelmek için sistemlerin hepsi yedekli çalıştırılıyor. Diğer dezavantaj ise mekanik sistemlerin verdiği yol tepkilerinin direksiyona verilememesi. Bu sorun da sanal olarak oluşturulan dokunsal geri bildirim yöntemleriyle aşılmaya çalışılıyor.
Son dönemde otomobil üreticilerinin ilgi gösterdiği steer by wire sistemini gelecekte daha çok otomobilde göreceğiz gibi görünüyor.Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/11/toyota-to-finally-bring-steer-by-wire-tech-to-market-next-year/ https://en.wikipedia.org/wiki/Steer-by-wire Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.