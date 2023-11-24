Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota 2024'de "steer by wire" teknolojisini araçlarına getiriyor

    Toyota 2024'ün sonundan itibaren yenilikçi "steer by wire" (kabloyla yönlendirme/direksiyon) teknolojisini kullanıma sunacak. İlk defa Lexus RZ'de denenen sistem denemelerden başarıyla geçti.
    Toyota 2024'de 'steer by wire' teknolojisini araçlarına getiriyor Tam Boyutta Gör
    Toyota 2024'ün sonundan itibaren yenilikçi "steer by wire" (kabloyla yönlendirme/direksiyon) teknolojisini kullanıma sunacak. İlk defa Lexus RZ'de denenen sistem denemelerden başarıyla geçti.

    Geçtiğimiz sene elektrikli Lexus RZ'de gösterilen teknoloji sistemdeki bazı problemler nedeniyle kullanıma sunulmadı. Sistem üzerinde geliştirmeler yapan firma 150 derece olan direksiyon oranını 200 dereceye çıkardı.

    Yeni sistemi deneyen Autocar ekibine göre arttırılan direksiyon oranı eskisine göre daha stressiz ve güvenli sürüş sağlıyor. Toyota yapılan değişiklikler ile geri manevraların da kolaylaştığını belirtiyor.

    Toyota yeni direksiyon sistemiyle ilgili aldığı geri bildirimlerle Avrupa ve Çin'deki katı mevzuat yükümlülüklerini karşılayacak şekilde sistemi tasarlamış. İlk olarak Lexus RZ ve Toyota bZ4X'de sunulacak sistem uzaktan yazılım güncellemesiyle de geliştirilebilecek. Ancak yasal mevzuatlar şuanda buna izin vermiyor.

    Steer by wire nedir?

    Steer by wire sistemi direksiyonun hareketinin sensörlerle tespit edilip kablo vasıtasıyla tekerleklerdeki elektrik motorlarına sinyal olarak gönderilmesi ve motorların da tekerlekleri döndürmesini sağlayan sistemdir. Geleneksel sistemlerin aksine bu sistemde direksiyon simidini tekerleklere bağlayan şaft ve mekanik bileşenler bulunmuyor. Tekerleklere yön verme işlemi tamamen elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle elektrikli hidrolik sistemlerle karıştırılmaması gerekiyor. Elektrikli hidrolik sistemlerde elektrik desteği olsa da direksiyon şaftı ve hidrolik sistemler hala mevcut durumda.

    Toyota 2024'de 'steer by wire' teknolojisini araçlarına getiriyor Tam Boyutta Gör
    Bu sistemin birçok avantajı mevcut. En önemli avantajı aracın hızına ve yol durumuna bağlı olarak direksiyon tur oranlarını değiştirilebilmesi. Örneğin virajlı yollarda direksiyon oranı azaltılarak virajlar daha kolay dönülebilir. Ya da otoyolda yüksek hızlarda direksiyon oranı arttırılarak daha iyi kontrol sağlanarak sürüş güvenliği arttırılabiliyor. Şehir içinde düşük hızlarda daha kolay manevralar yapmak mümkün hale geliyor. Diğer bir avantajı ise direksiyonu tekerleklere bağlayan mekanik bileşenler olmadığı için kabine daha fazla alan açılabiliyor olması. Aynı zamanda mekanik bileşenler olmadığı için maliyet ve dayanıklılık gibi avantajları da bulunuyor.

    Sistemin en büyük dezavantajı ise güvenlik. Mekanik bağlantı olmadığı için tekerleklere gönderilen sinyalde veya tekerlekleri hareket ettiren motorda sorun olması durumunda güvenlik riski ortaya çıkıyor. Bunun üstesinden gelmek için sistemlerin hepsi yedekli çalıştırılıyor. Diğer dezavantaj ise mekanik sistemlerin verdiği yol tepkilerinin direksiyona verilememesi. Bu sorun da sanal olarak oluşturulan dokunsal geri bildirim yöntemleriyle aşılmaya çalışılıyor.

    Son dönemde otomobil üreticilerinin ilgi gösterdiği steer by wire sistemini gelecekte daha çok otomobilde göreceğiz gibi görünüyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/11/toyota-to-finally-bring-steer-by-wire-tech-to-market-next-year/ https://en.wikipedia.org/wiki/Steer-by-wire
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone ekranda siyah çizgi dacia spring yorumları cambly mı open english mı stellaris türkçe yama devirdaim pompasının çalıştığını nasıl anlarız

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız