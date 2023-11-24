Toyota 2024'de "steer by wire" teknolojisini araçlarına getiriyor

Tam Boyutta Gör Toyota 2024'ün sonundan itibaren yenilikçi "steer by wire" (kabloyla yönlendirme/direksiyon) teknolojisini kullanıma sunacak. İlk defa Lexus RZ'de denenen sistem denemelerden başarıyla geçti.

Geçtiğimiz sene elektrikli Lexus RZ'de gösterilen teknoloji sistemdeki bazı problemler nedeniyle kullanıma sunulmadı. Sistem üzerinde geliştirmeler yapan firma 150 derece olan direksiyon oranını 200 dereceye çıkardı.

Yeni sistemi deneyen Autocar ekibine göre arttırılan direksiyon oranı eskisine göre daha stressiz ve güvenli sürüş sağlıyor. Toyota yapılan değişiklikler ile geri manevraların da kolaylaştığını belirtiyor.

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Toyota yeni direksiyon sistemiyle ilgili aldığı geri bildirimlerle Avrupa ve Çin'deki katı mevzuat yükümlülüklerini karşılayacak şekilde sistemi tasarlamış. İlk olarak Lexus RZ ve Toyota bZ4X'de sunulacak sistem uzaktan yazılım güncellemesiyle de geliştirilebilecek. Ancak yasal mevzuatlar şuanda buna izin vermiyor.

Steer by wire nedir?

Steer by wire sistemi direksiyonun hareketinin sensörlerle tespit edilip kablo vasıtasıyla tekerleklerdeki elektrik motorlarına sinyal olarak gönderilmesi ve motorların da tekerlekleri döndürmesini sağlayan sistemdir. Geleneksel sistemlerin aksine bu sistemde direksiyon simidini tekerleklere bağlayan şaft ve mekanik bileşenler bulunmuyor. Tekerleklere yön verme işlemi tamamen elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle elektrikli hidrolik sistemlerle karıştırılmaması gerekiyor. Elektrikli hidrolik sistemlerde elektrik desteği olsa da direksiyon şaftı ve hidrolik sistemler hala mevcut durumda.

Tam Boyutta Gör Bu sistemin birçok avantajı mevcut. En önemli avantajı aracın hızına ve yol durumuna bağlı olarak direksiyon tur oranlarını değiştirilebilmesi. Örneğin virajlı yollarda direksiyon oranı azaltılarak virajlar daha kolay dönülebilir. Ya da otoyolda yüksek hızlarda direksiyon oranı arttırılarak daha iyi kontrol sağlanarak sürüş güvenliği arttırılabiliyor. Şehir içinde düşük hızlarda daha kolay manevralar yapmak mümkün hale geliyor. Diğer bir avantajı ise direksiyonu tekerleklere bağlayan mekanik bileşenler olmadığı için kabine daha fazla alan açılabiliyor olması. Aynı zamanda mekanik bileşenler olmadığı için maliyet ve dayanıklılık gibi avantajları da bulunuyor.

Sistemin en büyük dezavantajı ise güvenlik. Mekanik bağlantı olmadığı için tekerleklere gönderilen sinyalde veya tekerlekleri hareket ettiren motorda sorun olması durumunda güvenlik riski ortaya çıkıyor. Bunun üstesinden gelmek için sistemlerin hepsi yedekli çalıştırılıyor. Diğer dezavantaj ise mekanik sistemlerin verdiği yol tepkilerinin direksiyona verilememesi. Bu sorun da sanal olarak oluşturulan dokunsal geri bildirim yöntemleriyle aşılmaya çalışılıyor.

Son dönemde otomobil üreticilerinin ilgi gösterdiği steer by wire sistemini gelecekte daha çok otomobilde göreceğiz gibi görünüyor.

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Toyota 2024'de "steer by wire" teknolojisini araçlarına getiriyor