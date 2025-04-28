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    Beklenen Oppo Reno 14 serisi tasarım ve donanım detaylarıyla görüldü

    Oppo, yeni nesil Reno 14 serisiyle akıllı telefon dünyasına taze bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken serinin tanıtımı için geri sayım başladı.

    Beklenen Oppo Reno 14 serisi tasarım detaylarıyla görüldü

    Oppo, Reno 13 serisinin ardından yeni nesil akıllı telefon serisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 2024 Kasım ayında piyasaya çıkan Reno 13 modellerinin ardından, yaklaşık altı ay sonra Reno 14 serisinin tanıtılması bekleniyor. Nisan ayının sonuna gelinirken, Weibo’da paylaşılan ilk görseller, Reno 14’ün çok yakında tanıtılacağının işaretlerini veriyor.

    Sızdırılan görsellere göre Oppo Reno 14, dikkat çekici bir tasarım anlayışına sahip. Soğuk oyma teknikleriyle oluşturulan ve “top namlusu” tarzında tanımlanan yeni kamera düzeni, cihazın arka tarafında hemen göze çarpıyor. Alüminyum alaşımdan yapılmış yan çerçeveler ve geniş R-açılı köşeler, telefona iPhone modellerini andıran bir görünüm kazandırıyor.

    Teknik özellikler tarafında, Oppo Reno 14'ün 6,59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan LTPS OLED ekranla gelmesi bekleniyor. 120Hz yenileme hızı desteği sunacak bu panel, akıcı bir görüntü deneyimi vadedecek. Kamera tarafında ise cihazın önünde 50 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Arka kısımda ise 50 megapiksel ana sensör (optik görüntü sabitleyici destekli), 8 megapiksel ultra geniş açı ve Samsung JN5 sensörlü 50 megapiksel telefoto kameradan oluşan üçlü bir sistem bulunacak.

    Telefonun kalbinde MediaTek’in Dimensity 8350 işlemcisi görev yapacak. Gücünü 6.000mAh kapasiteli dev bir bataryadan alacak olan Reno 14, 80W hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekecek. Parmak izi tarayıcısının ekran içine gömülü olacağı ve cihazın kızılötesi (IR) sensör gibi ek özelliklerle donatılacağı ifade ediliyor. Kutudan ise Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzüyle çıkması bekleniyor.

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