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    Mercedes, lövye şeklinde direksiyon ve "steer-by-wire" teknolojisini getiriyor

    Mercedes, 2026 yılına kadar üretim araçlarına gelmesi beklenen yeni bir “steer-by-wire” (kabloyla yönlendirme) sistemi ve lövye şeklinde direksiyon üzerinde çalışıyor. Sistemin avantajları neler?

    Mercedes, araçlarında lövye şeklinde direksiyon sunacak Tam Boyutta Gör
    Mercedes, 2026 yılına kadar üretim araçlarına gelmesi beklenen yeni bir “steer-by-wire” (kabloyla yönlendirme) sistemi ve lövye şeklinde direksiyon üzerinde çalışıyor. Tesla, General Motors, Geely, Toyota ve Lexus gibi şirketlere katılan Alman otomobil üreticisi, direksiyon simidi ile tekerlekler arasındaki geleneksel mekanik bağlantıyı elektrik kablosuyla değiştiren sistemi kullanmaya hazırlanıyor.

    İlk olarak makyajlı EQS'de yer alacak

    Henüz bu sistemin hangi modelde ilk olarak sunulacağı belli olmasa da, yakın zamanda kamuflajlı olarak görüntülenen makyajlı EQS modelinin öncülük edeceği konuşuluyor. Bu elektrikli sedanın, gelecek yıl lövye şeklinde direksiyonla tanıtılması bekleniyor. Ardından yeni nesil S Serisi ve içten yanmalı motorlu modellerin de bu sisteme geçmesi olası.

    Mercedes, araçlarında lövye şeklinde direksiyon sunacak Tam Boyutta Gör

    Sistemin avantajları neler?

    Mercedes, steer-by-wire sisteminin “üstün sürüş özellikleri” sunduğunu söylüyor. Sistemin, uzun yolda daha hassas bir sürüş hissi ve şehir içi kullanımda daha çevik manevralar gibi avantajları bulunuyor. Mercedes'e göre sistem park etmeyi de kolaylaştırıyor, çünkü sürücünün direksiyonu döndürürken direksiyonu yeniden kavramaya ihtiyaç duymadığı belirtiliyor. Ek olarak, sistem farklı araç türleri ve mimarilere kolayca uyum sağlayabiliyor, konfor ya da sportiflik gibi farklı sürüş modları arasında geçiş imkanı sunuyor.

    Şirket, lövye şeklindeki direksiyonun kokpitte yer açtığını, arabaya binip inmeyi kolaylaştırdığını ve aynı zamanda dijital gösterge panelinin önündeki engeli kaldırdığını söylüyor. Tekerleklere mekanik olarak bağlı olmayan direksiyonun otonom araçlar için daha uygun olduğu ve hatta oyun oynamak için bile kullanılabileceği belirtiliyor.

    Ancak, daha önce Tesla'da da karşımıza çıkan yeni direksiyon simidinin, düşük hızlarda dönüş yapmak ve park etmek gibi görevlerde sürücüleri zorladığı ortaya çıkmıştı. Bazı sürücüler, geleneksel direksiyonun konforunu ve kontrol hissini elde edemediklerini belirtmişti.

    Mercedes, yeni direksiyon sistemini test parkuru ve normal trafik koşullarında bir milyon kilometreden fazla test ettiğini söylüyor. Güvenlik için sistem, yedekli bir mimari, araç içi veriler ve yedek bir güç kaynağı içeriyor. Bu sayede sürücünün aracı her zaman yönlendirebilmesini sağlıyor. Tam bir sistem arızası durumunda bile arka aks yönlendirme ve tekerlek bazlı fren müdahaleleri sayesinde yanal kontrol sağlanabiliyor.

    Şu anda, steer-by-wire sistemine sahip diğer üretim araçları arasında Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV, Rolls-Royce Spectre, Lotus Eletre ve Lexus RZ 405e yer alıyor. Lexus RZ 405e, bu teknolojiyi Avrupa’da sunacak ilk model olacak.

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    gladiator08 18 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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