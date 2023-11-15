ZF yeni elektrikli fren sistemini tanıttı: Hidrolik frenlemeye göre birçok avantaja sahip

ZF'in CEO'su Holger Klein, yeni elektrik destekli fren sisteminin araç kontrolünde yeni kapılar açacağını söylüyor. CEO aynı zamanda yeni sistemin araç dizaynı ve geliştirmesinde üreticilere yeni özgürlükler sunduğunu ifade ediyor.
Daha kısa fren mesafesi sunuyor
Geleneksel fren sistemine kıyasla yeni kablolu frenleme ile daha kısa fren mesafesi, fren enerjisinin daha iyi geri kazanımı ve daha düşük bakım maliyeti gibi avantajlar sağlanıyor.
100 km/h hızda yapılan frenlemede 9 metreye kadar daha kısa duruş mesafesi elde edilebiliyor. Elektrikli araçlar için ise %17'ye kadar daha fazla rejeneratif fren geri kazanımı elde edilebiliyor.
Aynı zamanda fren balataları ile fren diskleri arasında çok az temas olduğu için geleneksel frenlemede oluşan artık sürüklenme torku neredeyse sıfıra indirilebiliyor. Böylelikle frenlemeyle ortaya çıkan partikül emisyonu minimuma düşüyor.
Üretim ve bakım maliyeti daha düşük
Yeni kablolu sistem daha az parça içerdiği için üretim ve lojistik maliyetleri daha düşük. Fren sıvısı değişimi olmadığı için bakım maliyetlerinde de düşüş söz konusu oluyor.
Yeni sistemde fren depalı ile fren aktüatörleri arasında mekanik bir bağlantı olmasa da hidrolik frenlemeyle aynı basma hissini vermek mümkün. Sistemin güvenliği ise tıpkı havacılıkta olduğu gibi tüm bağlantıların ve sistemlerin yedeklerinin bulunmasıyla sağlanıyor.Kaynakça https://www.greencarcongress.com/2023/11/20231114-zf.html https://press.zf.com/press/en/releases/release_63552.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.