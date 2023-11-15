ZF yeni elektrikli fren sistemini tanıttı: Hidrolik frenlemeye göre birçok avantaja sahip

Tam Boyutta Gör Şangay'daki Next Generation Mobility Day'de otomobil parçaları üreticisi ZF, yeni tamamen elektromekanik fren sistemini tanıttı. Yeni fren sisteminde fren kuvveti hidrolik sistem yerine her bir tekerlek için elektrikli motorlar vasıtasıyla uygulanıyor.

ZF'in CEO'su Holger Klein, yeni elektrik destekli fren sisteminin araç kontrolünde yeni kapılar açacağını söylüyor. CEO aynı zamanda yeni sistemin araç dizaynı ve geliştirmesinde üreticilere yeni özgürlükler sunduğunu ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör Hidrolik sistemde frenleme kuvveti fren sıvısı tarafından uygulanırken yeni "kuru" sistemde ise fren pedalına basıldığında üretilen elektrik sinyali kablo vasıtasıyla elektrik motoruna ulaşarak tamamen motor vasıtasıyla üretiliyor. Bu nedenle bu sisteme "kuru kablolu frenleme" anlamına gelen "dry brake-by-wire" adı veriliyor.

Daha kısa fren mesafesi sunuyor

Geleneksel fren sistemine kıyasla yeni kablolu frenleme ile daha kısa fren mesafesi, fren enerjisinin daha iyi geri kazanımı ve daha düşük bakım maliyeti gibi avantajlar sağlanıyor.

100 km/h hızda yapılan frenlemede 9 metreye kadar daha kısa duruş mesafesi elde edilebiliyor. Elektrikli araçlar için ise %17'ye kadar daha fazla rejeneratif fren geri kazanımı elde edilebiliyor.

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Aynı zamanda fren balataları ile fren diskleri arasında çok az temas olduğu için geleneksel frenlemede oluşan artık sürüklenme torku neredeyse sıfıra indirilebiliyor. Böylelikle frenlemeyle ortaya çıkan partikül emisyonu minimuma düşüyor.

Üretim ve bakım maliyeti daha düşük

Yeni kablolu sistem daha az parça içerdiği için üretim ve lojistik maliyetleri daha düşük. Fren sıvısı değişimi olmadığı için bakım maliyetlerinde de düşüş söz konusu oluyor.

Yeni sistemde fren depalı ile fren aktüatörleri arasında mekanik bir bağlantı olmasa da hidrolik frenlemeyle aynı basma hissini vermek mümkün. Sistemin güvenliği ise tıpkı havacılıkta olduğu gibi tüm bağlantıların ve sistemlerin yedeklerinin bulunmasıyla sağlanıyor.

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ZF yeni elektrikli fren sistemini tanıttı