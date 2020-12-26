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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota, iki kişilik kompakt elektrikli aracı C+Pod'u satışa sundu

    150 km menzil sunan Toyota C+Pod'a öncelikle kurumsal kullanıcılar, yerel hükümetler ve elektrikli aracın kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapan diğer organizasyonlar erişebilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota, iki kişilik kompakt elektrikli aracı C+Pod'u satışa sundu
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    Hibrit otomobil denince ilk akla gelen üreticilerden biri olan Toyota, elektrikli araçların popülerliğini artırmak için C+pod adını verdiği iki koltuklu 'ultra kompakt' bataryalı elektrikli aracını satışa sundu.

    Toyota açıklamasına göre, şu anda sınırlı sayıda Japonya'da olmak üzere satılan araca öncelikle kurumsal kullanıcılar, yerel hükümetler ve elektrikli aracın kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapan diğer organizasyonlar erişebilecek.

    Toyota elektrikli araçların yaygınlaşması adına yeni iş modelleri dahil olmak üzere farklı çalışmalar yapmayı planlıyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanılacak C+pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak. Yeni C+pod'un şu anda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sadece elektrikli araçlar tarafından sunulan yeni hizmetler de tanıtıldı.

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    Yeni C+pod, kişi başına enerji verimliliğini artıran bir mobilite seçeneği olarak iki koltuklu olacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak C+pod ile kurumsal kullanıcıların günlük kısa kullanımlarla müşterileri ziyaret etmesi hedefleniyor. Ayrıca şehir içi veya dağlık bölgelerde yaşayanlar için de güvenli ve çevre dostu bir ulaşım sağlıyor.

    Toyota, iki kişilik kompakt elektrikli aracı C+Pod'u satışa sundu
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    2,490 mm uzunluğa, 1,290 mm genişliğe, 1,550 mm yüksekliğe ve 1,780 mm dingil mesafesine sahip aracın 3,9 metre dönüş çapı bulunuyor. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor. 2 kişilik C+pod'un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod'un 670 kilogram ağırlığı buluyor.

    Toyota elektrikli araçları popülerleştirmek adına ürün gamını genişletiyor ve yeni iş modelleri için iş birlikleri ortaya koyuyor. Japonya'da ilk olarak C+pod, yürüme hızında ilerleyen elektrikli araç (Walking Area BEV) ve Toyota i-Road ile 200'den fazla kurumsal ve yerel hükümet iş birliğiyle yeni ulaşım modelleri deneyimleniyor.

    Bu iş birliklerinin bir parçası olarak tanıtılan C+pod, elektrikli araçlara özgü yeni hizmetlerle de öne çıkıyor. Bu hizmetlerden biri olan Toyota Green Charge ile CO2'siz elektriğe erişim sağlanıyor ve araç bu noktadan şarj edilebiliyor. Bununla birlikte planlanan diğer hizmetler içerisinde turistler için gezileri teşvik etmek amacıyla araç paylaşım hizmetlerini turist danışma servisiyle kombine eden çalışmalar da yer alıyor.

    Arkadan itişli bir araç olan Toyota C+Pod'un başlangıç fiyatı 1,650,000 Japon Yeni (120.481 TL) olarak açıklandı.



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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Park derdi yok, yakıt derdi yok, bakım derdi yok, aşağı yukarı 10bin dolar uygun fiyat, alışverişini yaparsın, işine gücüne gidersin 150km menzil var, insan bir arabadan daha ister? Benim çok hoşuma gitti. Bahçeli evim olsa, normal arabaya ek olarak alırım, şehir içinde bunu kullanırım. Ha aracın görünüşünden dolayı çok laf yeriz ama millete bakıp ürün alacaksak çok işimiz var.
    Park derdi yok, yakıt derdi yok, bakım derdi yok, aşağı yukarı 10bin dolar uygun fiyat, alışverişini yaparsın, işine gücüne gidersin 150km menzil var, insan bir...
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    Yanıtla +6
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    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mcx
    ulkenin gidis o yonde. arabalar o kadar pahalaniyorki yakinda hindistan bangledes gibi triportor benzeri araclarla dolasacaz.
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    dassar (orçun gürsengil) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hızlı şarj için type-c girişte koymuşlarsa tadından yenmez, çok şirin.
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    CapriceClassic 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tam küçük şehirlerde, yazlıklarda köylerde özellikle yaşlı insanların ayağını yerden kesecek bir araç. Böyle bir aracı işe gel-git için ben de kullanırım günlük 12-13 km yolum var, bir şarjla 10 gün giderim mis gibi. Hafta sonları da dinazor suyu ile çalışan aracımla gezerim.

    Tabi fiyat buraya gelince 3e katlanır ve biz bu rüyadan uyanırız.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Park derdi yok, yakıt derdi yok, bakım derdi yok, aşağı yukarı 10bin dolar uygun fiyat, alışverişini yaparsın, işine gücüne gidersin 150km menzil var, insan bir arabadan daha ister? Benim çok hoşuma gitti. Bahçeli evim olsa, normal arabaya ek olarak alırım, şehir içinde bunu kullanırım. Ha aracın görünüşünden dolayı çok laf yeriz ama millete bakıp ürün alacaksak çok işimiz var.
    Yanıtla +6
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    Mr. Jingles 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu Japonların tasarım dilleri hemen kendini belli ediyor. Üzerinde logo bile olmasa kesin Japonlar yapmıştır diye düşünürdüm.
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    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    toyota'nin konsept tasarim guzel ona lafim yok ama genel olarak tesla gelmeden onceki elektrikli arac anlayisi buydu, normal arabaya benzemeyen, oyuncak gibi duran seyler. tesla gercek anlamda araba olan bir elektrikli arac yapti. birde spektrumun oteki tarafi var, benzinli araclari modifiye edip elektrikli olarak piyasaya suruyorlar, oda haliyle beklenen performansi veremiyor, sasisi bunun icin tasarlanmamis oluyor.
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    mcx (mehmet can) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli araba diye böyle bişi yapmalıydık.
    Para yok yapın 100 000 lira peynir ekemk gibi alalım :)
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    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mcx
    ulkenin gidis o yonde. arabalar o kadar pahalaniyorki yakinda hindistan bangledes gibi triportor benzeri araclarla dolasacaz.
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