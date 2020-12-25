Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak tanıtılan yeni 2021 Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'ye ilk etapta S400 d 4Matic L versiyonuyla gelen yeni S-Serisi fiyatı 3 milyon 713 bin 500 TL'den başlıyor. (Vergiler hariç liste fiyatı 981.674 TL)

2021 Mercedes-Benz S-Serisi'nin Türkiye'ye gelen S400 d 4Matic L versiyonunda 2.9 litrelik turbo beslemeli 6 silindirli dizel motor bulunuyor. Söz konusu ünite 330 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Standart donanımda 9G-TRONIC otomatik şanzımanla kombine edilen yeni S-Serisi 6,7 ile 8,0 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabiliyor.

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Yıllardır Alman markanın konfor, prestij, güvenlik ve teknoloji konularında amiral gemisi modeli konumunda yer alan Mercedes-Benz S-Serisi, sahip olduğu bu özellikleri yeni nesilde bir üst seviyeye taşıyor. ENERGIZING konfor programları ile yeni S-Serisi yolcularına huzurlu ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Ayrıca filtreleme performansı daha da arttırılan ENERGIZING AIR CONTROL ile yolcular, yolculuk boyunca daha da zinde kalıyor.

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Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, sürüş deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. MBUX'in (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sunmuş olduğu dijital yenilikler dışında, daha kısa dönüş turu sağlayan arka aks yönlendirme sistemi ve arka yolcu hava yastıkları gibi güvenlik yenilikleri dahil, sürüş keyfini artıran ve aynı zamanda daha da güvenli hale getiren yenilikler de bulunuyor.

Yeni bir özellik olarak PRE-SAFE® Impulse yan güvenlik sistemi, olası bir yandan çarpma (her iki yandan da) öncesinde E-ACTIVE BODY CONTROL, süspansiyon sistemi üzerinden aracın gövdesini yükseltiyor. Bu özelliğin de ilerleyen dönemde Türkiye'de sunulacağı belirtiliyor.

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Baş üstü kontrol ünitesine entegre kameralar ve öğrenme algoritmaları sayesinde MBUX İç Mekan Yardımcısı yolcuların çok sayıda kumanda talebini algılıyor. Mercedes-Benz, yeni S-Serisi'nde ENERGIZING konfor yönetimini daha da geliştirdi. Koltuk minderindeki titreşim motorlarına dayalı masaj ve Burmester 4D surround ses sisteminin yapısından kaynaklanan ses iletimi gibi yenilikler sisteme entegre edildi.

Mercedes-Benz, yeni S-Serisi ile tamamen yeni destek özelliklerini mümkün kılan DIGITAL LIGHT teknolojisini ilk kez seri üretimde kullanılıyor. Her far 1,3 milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve yönlendirilen son derece parlak üç LED'li bir ışık modülünden oluşuyor. Yani her araçta 2,6 milyon pikselin üzerinde çözünürlük bulunuyor. Bu, son derece hassas bir ışık dağılımı sağlıyor. Böylece uzun far asistanı, karşıdan gelen trafik veya trafik işaretlerinde 84 piksel ışık ile kıyaslandığında 100 kat daha doğru çalışıyor.

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