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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yepyeni tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve güçlü motorlarıyla karşımıza çıkan yeni 2021 Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni S-Serisi fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    20,9b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak tanıtılan yeni 2021 Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'ye ilk etapta S400 d 4Matic L versiyonuyla gelen yeni S-Serisi fiyatı 3 milyon 713 bin 500 TL'den başlıyor. (Vergiler hariç liste fiyatı 981.674 TL)

    2021 Mercedes-Benz S-Serisi'nin Türkiye'ye gelen S400 d 4Matic L versiyonunda 2.9 litrelik turbo beslemeli 6 silindirli dizel motor bulunuyor. Söz konusu ünite 330 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Standart donanımda 9G-TRONIC otomatik şanzımanla kombine edilen yeni S-Serisi 6,7 ile 8,0 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabiliyor.

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Yıllardır Alman markanın konfor, prestij, güvenlik ve teknoloji konularında amiral gemisi modeli konumunda yer alan Mercedes-Benz S-Serisi, sahip olduğu bu özellikleri yeni nesilde bir üst seviyeye taşıyor. ENERGIZING konfor programları ile yeni S-Serisi yolcularına huzurlu ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Ayrıca filtreleme performansı daha da arttırılan ENERGIZING AIR CONTROL ile yolcular, yolculuk boyunca daha da zinde kalıyor.

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    Ayrıca Bkz. "2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket]"

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, sürüş deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. MBUX'in (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sunmuş olduğu dijital yenilikler dışında, daha kısa dönüş turu sağlayan arka aks yönlendirme sistemi ve arka yolcu hava yastıkları gibi güvenlik yenilikleri dahil, sürüş keyfini artıran ve aynı zamanda daha da güvenli hale getiren yenilikler de bulunuyor.

    Yeni bir özellik olarak PRE-SAFE® Impulse yan güvenlik sistemi, olası bir yandan çarpma (her iki yandan da) öncesinde E-ACTIVE BODY CONTROL, süspansiyon sistemi üzerinden aracın gövdesini yükseltiyor. Bu özelliğin de ilerleyen dönemde Türkiye'de sunulacağı belirtiliyor.

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Baş üstü kontrol ünitesine entegre kameralar ve öğrenme algoritmaları sayesinde MBUX İç Mekan Yardımcısı yolcuların çok sayıda kumanda talebini algılıyor. Mercedes-Benz, yeni S-Serisi'nde ENERGIZING konfor yönetimini daha da geliştirdi. Koltuk minderindeki titreşim motorlarına dayalı masaj ve Burmester 4D surround ses sisteminin yapısından kaynaklanan ses iletimi gibi yenilikler sisteme entegre edildi.

    Mercedes-Benz, yeni S-Serisi ile tamamen yeni destek özelliklerini mümkün kılan DIGITAL LIGHT teknolojisini ilk kez seri üretimde kullanılıyor. Her far 1,3 milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve yönlendirilen son derece parlak üç LED'li bir ışık modülünden oluşuyor. Yani her araçta 2,6 milyon pikselin üzerinde çözünürlük bulunuyor. Bu, son derece hassas bir ışık dağılımı sağlıyor. Böylece uzun far asistanı, karşıdan gelen trafik veya trafik işaretlerinde 84 piksel ışık ile kıyaslandığında 100 kat daha doğru çalışıyor.



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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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    CMFT 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    S-Serisi fiyatı 3 milyon 713 bin 500 TL'den başlıyor. (Vergiler hariç liste fiyatı 981.674 TL)
    Yanıtla +54
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    mct2002 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Türkiye'ye ilk etapta S400 d 4Matic L versiyonuyla gelenyeni S-Serisi fiyatı 3 milyon 713 bin 500 TL'den başlıyor. (Vergiler hariç liste fiyatı 981.674 TL)"

    Ülkede satılan hemen her şeyde buna benzer oranlarda vergi varken, bunu halkına reva gören bir partinin aklı başında insanlara sahip bir ülkede değil iktidarda olması, seçime bile girememesi gerekir fakat bizim ülkede ...
    "Türkiye'ye ilk etapta S400 d 4Matic L versiyonuyla gelenyeni S-Serisi fiyatı 3 milyon 713 bin 500 TL'den başlıyor. (Vergiler hariç liste fiyatı 981.674 TL)"...
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    3 Yanıt Yanıtla +38
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 Mercedes bize 4 tane devlete. şimdi bunlardan makam arabası olarak 10 tane alınır "BAKAN" biz vatandaş oluruz :D
    Yanıtla +27
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    şeyhülislama bunun maybach olanı yakışır hem de zırhlısından...
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    therkut (th erkut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almanya 105 bin € ülkeye veririm diyor. Devletin bize satışı sadece 399.5 bin €. Neyse ki iban göndermeyi bıraktı teyyo reyiz.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Politikacılar bunu beğendi
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    __sin__ 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ü ç M i l y o n Y e d i Y ü z O n Ü ç B i n B e ş Y ü z T ü r k L i r a s ı
    Yanıtla +2
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    McLaren64 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni S-Serisi fiyatı 3 milyon 713 bin 500 TL'den başlıyor. (Vergiler hariç liste fiyatı 981.674 TL)

    Aracın 2,7 Milyon lirası vergi. Resmen soygun var. Olması gereken %18 KDV almaktır. ÖTV olmasa bu ülkede yılda 5 milyon araç satılır.
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata Mercedes alıp bineceğime Almanya’dan 3 milyonluk gayrimenkul alırım vatandaşlık alamasam bile oturma kesin alırım üstünede aynı aracı alırım
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    Artizt (Mert ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergiler hariç fiyatın yazılması hoş, vatandaşlar zaten bütün bakanlar kabinesine birer tane aldı bile vergilerle. :)
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    dermeister01 (burak sezgin) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelmiş geçmiş en çirkin S serisine 4 milyon lira para vermek... Bunu gerçekten yapacak olan kimse var mı acaba?
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    PeynirliMakarna. (****** ******) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dışardan E serisi gibi gözüküyor 3 milyonluk araba daha iyi dış tasarımı hak ediyor bence
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    kingsix (Murat Arman) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alalim 2 adet guzel arabaymis 😜
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    20855 kez okundu.
    38 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni s-serisi fiyat ve
    3 etiket daha mercedes-benz s-serisi türkiye fiyatı mercedes Bilim ve Teknoloji
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