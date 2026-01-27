Toyota'nın yeni elektrikli modeli bZ Woodland'in fiyatı belli oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, yeni elektrikli SUV modeli bZ Woodland’ın fiyatını açıkladı. 45.300 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak olan modelin neredeyse birebir teknik yapıyı paylaştığı Subaru Trailseeker’dan 5 bin dolar daha pahalı olması dikkat çekti.

Toyota henüz tüm detayları paylaşmış değil ancak paylaşılan verilere göre bZ Woodland’in standart donanım listesinde LED aydınlatmalar, 18 inç alaşım jantlar, 6 hoparlörlü ses sistemi, 14 inçlik multimedya ekranı ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca ambiyans aydınlatması, ısıtmalı ve elektrikli ön koltuklar ile SofTex döşeme de standart olarak sunuluyor.

Güvenlik tarafında ise Toyota Safety Sense 3.0 paketi öne çıkıyor. Bu sistem kapsamında yaya algılamalı çarpışma önleyici sistem, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı bulunuyor. Bunlara ek olarak otomatik uzun farlar, trafik levhası tanıma, proaktif sürüş asistanı ve direksiyon destekli şeritten ayrılma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve güvenli çıkış uyarısı da güvenlik donanımları arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Opsiyon olarak sunulan Premium Package tercih edildiğinde bZ Woodland’ın fiyatı 47.400 dolara yükseliyor. Bu paketle birlikte panoramik cam tavan, 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi ve sürücü tarafında hafıza fonksiyonuna sahip ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar araca ekleniyor.

Yeni Toyota bZ Woodland, e-TNGA platformu üzerinde yükseliyor ve 74,7 kWsa kapasiteli batarya kullanıyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde 375 beygir güç üreten bu sistem, 418 km'ye kadar menzil vadediyor. Performans ve şarj hızları açıklanmadı ancak ikizi Subaru Trailseeker’ın DC hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa 28 dakikada ulaşabildiğini belirtelim.

Yeni Toyota bZ Woodland, 2026'nın başlarında Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. İlerleyen süreçte ise bZ4X Touring adıyla Avrupa'ya gelebileceği belirtiliyor.

