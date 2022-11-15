TP-Link dünyanın ilk Wi-Fi 7 router ve network çözümlerini duyurdu

- TP-Link Archer BE900 özellikleri
- TP-Link Archer BE800 ve BE550 özellikleri
- Archer GE800 Gaming özellikleri
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Teknik olarak 802.11BE olarak bilinen Wi-Fi 7, daha yüksek hızlar ve azaltılmış gecikme süresi gibi bariz iyileştirmelerle Wi-Fi 6 ve 6E'nin yakında çıkacak halefi olarak karşımıza çıkıyor. Wi-Fi 7 ayrıca Multi-Link Operation (MLO) aynı anda iki spektrum bağlantıyı mümkün kılıyor, yani aynı anda 5GHz ve 6GHz bağlantı mümkün.
Wi-Fi 7’nin tüm nimetlerinden ve 320 MHz yüksek kapasiteli kanallarından yararlanmak için uyumlu bir cihaza da sahip olmanız gerekiyor. Bir kıyaslama açısından Wi-Fi 6E, 160 MHz maksimum kanal desteğine sahipti.
TP-Link Archer BE900 özellikleri
TP-Link Archer BE800 ve BE550 özellikleri
Archer BE800 ise biraz daha kırpılmış bir model. Bu modelde üç bant üzerinden 19Gbps kablosuz hızları sunuluyor. 10 Gb internet hizmetinin desteklendiği cihazda LED ışıklar varlığını korurken dokunmatik ekran özelliği ise sunulmuyor.
Bu modelin ardından, maksimum kablosuz hızlarını 9,3 Gbps'ye düşüren ve yalnızca 2,5 Gbps ethernet bağlantı noktalarına sahip olan BE550 router modeli yer alıyor. Her iki üründe de EasyMesh özelliği bulunmakta dolayısıyla bu router çözümleriyle de bir ev ağı oluşturmak mümkün.
Archer GE800 Gaming özellikleri
TP-Link tüm bunlara ek olarak Deco BE85, BE95 ve BE65 router sistemlerini de duyurdu. Ailenin üst çözümü olan Deco BE95 modelinde dört banttan 33Gbps’ye kadar kablosuz ağ hızları, iki adet 10G ve iki adet 2.5G bağlantı portları sunulacak. Bu ürünün fiyatı ise 1.199 dolar ve 31 Aralık tarihinde ön siparişe açılacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2022/11/14/23458207/tp-link-wifi-7-archer-be900-ge800-gaming-deco-be95-be85-mesh-routers https://www.tp-link.com/us/press/news/20273/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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