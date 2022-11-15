TP-Link dünyanın ilk Wi-Fi 7 router ve network çözümlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Henüz Wi-Fi 6 ve 6E tam olarak hayatımıza girip yaygınlaşmamışken TP-Link, IEEE spesifikasyonuna dayalı bir dizi yeni "dünyanın ilk" Wi-Fi 7 router çözümlerini duyurdu. Duyurulan modeller, Archer router markası olarak ana akıma hizmet ederken ev ağı alanında da Deco ürün segmentiyle boy gösterecek.

MediaTek sıkıntılı süreçten geçiyor 2 gün önce eklendi

Teknik olarak 802.11BE olarak bilinen Wi-Fi 7, daha yüksek hızlar ve azaltılmış gecikme süresi gibi bariz iyileştirmelerle Wi-Fi 6 ve 6E'nin yakında çıkacak halefi olarak karşımıza çıkıyor. Wi-Fi 7 ayrıca Multi-Link Operation (MLO) aynı anda iki spektrum bağlantıyı mümkün kılıyor, yani aynı anda 5GHz ve 6GHz bağlantı mümkün.

Wi-Fi 7’nin tüm nimetlerinden ve 320 MHz yüksek kapasiteli kanallarından yararlanmak için uyumlu bir cihaza da sahip olmanız gerekiyor. Bir kıyaslama açısından Wi-Fi 6E, 160 MHz maksimum kanal desteğine sahipti.

TP-Link Archer BE900 özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni TP-Link routerlerinden ilki esasında bir routerden daha çok sabit sürücüye benziyor. Dört bantlı Archer BE900, LED aydınlatma ve dokunmatik ekranla birlikte 699.99 dolar fiyat etiketiyle gelecek. Dokunmatik ekranında saat, hava durumu, ağ bilgileri yer alacak. Diğer özellikler arasında OpenVPN desteği ve akıllı cihazlar için özel bir IoT ağı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör BE900, Wi-Fi 7'nin teorik 40Gbps artı hızlarından daha düşük olan ancak yine de şirketin önceki Archer Wi-Fi 6E yönlendiricisinin hızının iki katından fazla olan 24Gbps'ye kadar kablosuz hızları destekliyor. Henüz Wi-Fi 7'den yararlanabilecek çok fazla cihaz yok fakat ileriye dönük olarak bir yatırım olarak düşünülebilir. Öte yandan geriye doğru uyumluluk olduğunu da belirtelim. Yani halihazırda 6GHz özellikli bir cihazınız varsa bu router modelinde kullanabilirsiniz. Ek olarak, BE900, birleşik bir 10Gb SFP+Fiber WAN seçeneği, 10Gb WAN ve dört adet 2.5G ethernet bağlantı noktası da sunuyor. Dolayısıyla cihaz, LAN birimi olarak da kullanılabilir. Archer BE900, 31 Aralık tarihinde ön siparişe çıkacak ve 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.

TP-Link Archer BE800 ve BE550 özellikleri

Archer BE800 ise biraz daha kırpılmış bir model. Bu modelde üç bant üzerinden 19Gbps kablosuz hızları sunuluyor. 10 Gb internet hizmetinin desteklendiği cihazda LED ışıklar varlığını korurken dokunmatik ekran özelliği ise sunulmuyor.

Bu modelin ardından, maksimum kablosuz hızlarını 9,3 Gbps'ye düşüren ve yalnızca 2,5 Gbps ethernet bağlantı noktalarına sahip olan BE550 router modeli yer alıyor. Her iki üründe de EasyMesh özelliği bulunmakta dolayısıyla bu router çözümleriyle de bir ev ağı oluşturmak mümkün.

Archer GE800 Gaming özellikleri

Tam Boyutta Gör Oyuncu ve oyun odaklı kullanıma sahip olanlar için tasarlanan ağdaki oyun trafiğine öncelik vermeye yardımcı olabilecek, uygulama destekli Oyun Paneline sahip yeni üç bantlı Archer GE800 Gaming router çözümü bulunuyor. Bu çözüm, 19Gbps'ye kadar Wi-Fi 7 hızlarını destekler ve iki adet 10Gb ethernet bağlantı noktasına, iki adet 2,5Gb ve dört adet daha gigabit bağlantı noktasına sahip.

TP-Link tüm bunlara ek olarak Deco BE85, BE95 ve BE65 router sistemlerini de duyurdu. Ailenin üst çözümü olan Deco BE95 modelinde dört banttan 33Gbps’ye kadar kablosuz ağ hızları, iki adet 10G ve iki adet 2.5G bağlantı portları sunulacak. Bu ürünün fiyatı ise 1.199 dolar ve 31 Aralık tarihinde ön siparişe açılacak.

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TP-Link dünyanın ilk Wi-Fi 7 router çözümlerini duyurdu