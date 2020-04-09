TP-Link Wi-Fi 6 destekli Archer TX3000E’yi satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Çin merkezli ağ donanımı ürericisi TP-Link kablosuz donanımlarına bir yenisini daha ekledi. Archer TX3000 sistemine modern kablosuz bağlantı imkanlarını eklemek isteyenler için makul bir yükseltme sağlayacak.

Intel Wi-Fi 6 AX200

Intel’in Wi-Fi 6 AX200 yongasını temel alan Archer TX3000E 802.11ax desteğiyle öne çıkıyor. 5 GHz bandında 2402 Mbps hız sunan kart 2.4 GHz frekansında ise 574 Mbps’e ulaşabiliyor. Anakartınızın x1 fiziksel faktöründeki PCIe slotuna takılan WLAN çözümü PCIe 2.0 standartını destekliyor.

İlginizi Çekebilir

Plugable 2.5 Gbit destekli USB adaptörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de sunulan kartın bu özelliği için anakartınızın USB başlıklarından birisini feda etmeniz gerekecek. Düşük profil dirseği sayesinde kompakt kasalarda da kullanılabilen TX3000E’nin kutusuna kablosuz bağlantı kartının antenini dilediğiniz konuma yerleştirmenizi sağlayan bir ara kablo da eklenmiş.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu"

Son olarak Archer TX3000E’den tam verim alabilmek için Intel’in Wi-Fi 6 AX200 sürücüsünü kurmanız tavsiye edilirken, çözüm 79.90 Euro’luk fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış durumda.

https://www.techpowerup.com/265607/tp-link-intros-archer-tx3000e-802-11ax-pcie-wlan-card

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.