Trakya Üniversitesinde uzaktan erişimli, tam otomatik güneş paneli temizlik cihazı üretildi

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Trakya Üniversitesinde, güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik panellerin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatan uzaktan erişimli tam otomatik temizleme cihazı üretildi.

Ev ve iş yerlerinin çatılarına kurulan güneş enerjisi panellerini otomatik olarak temizleyemeye yarayan bu cihaz, Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal öncülüğündeki ekip tarafından tasarlandı.

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Ürünün ilk örneğinin tasarım ve yazılımını geliştiren ekip, cihazın yapımında Trakya Üniversitesi mezunu makine mühendisi İzzet Savaş'ın sahibi olduğu Serkon Makine'den destek aldı.

Akal ve ekipte yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ozan Akı, Doç. Dr. İlhan Umut, makine mühendisi Emre Çetinzafer ve Serkon Makine AR-GE Müdürü Yusuf Şener, tasarlanan cihazın tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal konuyla alakalı “Güneş enerjisi ışınım şiddeti iklim şartlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte günümüzde kullanılan fotovoltaik panel verimi normal şartlarda yüzde 20 civarındadır. Panellere gelen ışınlardan elde edilmesinde dönüşüm verimliği çok önemli. Bu verimliliği etkileyen parametrelerden en önemlisi panellerdeki tozlanma, kirlenme ve özellikle kuş pislikleridir. Kuş pisliğinde ürik asit bulunuyor. Bu gölgelenme etkisi yaratıyor. Zamanla kurumasından dolayı panel yüzeyine olumsuz etki yapıyor." şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca Akal “İngiltere'de yapılan bir araştırmada, güneş panelleri bir ay temizlenmediği takdirde verimin yüzde 6 düştüğü belirlenmiş. Biz de panellerin çatı kurulumlarında, sabit bir şekilde bulunacak kuru, sulu ve havalı olmak üzere 3 yöntemle temizlik yapan otonom bir ürün geliştirdik. Ürünün prototipini yaptık. Bir yandan patent süreci devam ediyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

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Trakya Üniversitesinde paneller için temizlik cihazı üretildi