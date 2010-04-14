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Transcend USB 3.0 destekli harici diskini duyurdu: StoreJet 25D3

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 destekli depolama sürücülerine bir yenisi de Transcend tarafından ekleniyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla StoreJet serisi taşınabilir disk ailesine, CeBIT 2010 fuarında gösterdiği USB 3.0 destekli StoreJet 25D3 modelini de ekledi. Piyano Siyahı parlak bir kasaya sahip olan 2.5-inç boyutundaki sürücü, darbelere karşı korumalı yapısıyla dikkat çekiyor. USB 3.0'a ek olarak geriye dönük olarak USB 2.0 desteği de sunan StoreJet 25D3, yeni standart sayesinde 90MB/saniye varan hızlarda dosya transferi yapabiliyor.

USB 3.0 ile yüksek performans vaad eden depolama sürücüsü, aynı zamanda güç tasarruf özelliğine de sahip. 10 dakika boyunca diskin kullanılmaması durumunda sistem güç tüketimini %40'a kadar düşürebiliyor. 500GB depolama kapasitesi sunan yeni sürünün üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtelim.


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max975 9 yıl
bakalım ne kadar fiyatla gelecek...
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Batuist 9 yıl
intel USB3'ü destekleyene kadar bu hızlar kağıt üzerinde kalır.. NEC yongasıyla filan olmaz bu işler... 12 USB portundan 2si USB3 diğerleri USB2!!! dalgaya bak...
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