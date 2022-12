Tam Boyutta Gör Transformers serisini çok daha eski bir tarihe götürecek olan Transformers: Rise of the Beasts filminden resmi fragman geldi. Filmin başrollerinde Anthony Ramos ve Dominique Fishback yer alacak.

Transformers: Rise of the Beasts filminin konusu ne?

Transformers: Rise of the Beasts filmi 1996 yılında çıkan Beast Wars: Transformers isimli animasyon dizisinin beyaz perdeye uyarlanması. Michael Bay’in filmlerinden önce, 1994 yılında Brooklyn, New York ve Peru’da geçiyor. Optimus Prime’ın dünyaya ilk gelişi ve bir lidere nasıl dönüştüğü anlatılacak olan filmde Predacon, Maximal ve Terraconlar gibi Beast Wars karakterleri de yer alıyor.

Transformers: Rise of the Beasts filminden ilk detaylar geldi 1 yıl önce eklendi

Yapımcı Lorenzo Di Bonaventure ve yönetmen koltuğunda oturan Steven Cable Jr., artık sıkıcı hale gelen Autobot ve Decepticonların savaşından uzaklaşarak daha önce görmediğimiz şeyler olacağını dile getirmişti. Resmi fragmanda da Beast Wars karakterlerinin evrene dahil olduğunu görüyoruz.

1 yıllık ertelemeyle 9 Haziran 2023 tarihinde vizyona girmesi beklenen Transformers: Rise of the Beasts filminin, sesi Optimus Prime ile adeta özdeşleşen dublaj sanatçısı Ayhan Kayha’dan mahrum kalacağını da belirtmek gerek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Transformers: Rise of the Beasts resmi fragmanı yayınlandı