Transformers: Rise of the Beasts filminden resmi fragman geldi

Transformers: Rise of the Beasts filminin konusu ne?
Transformers: Rise of the Beasts filmi 1996 yılında çıkan Beast Wars: Transformers isimli animasyon dizisinin beyaz perdeye uyarlanması. Michael Bay’in filmlerinden önce, 1994 yılında Brooklyn, New York ve Peru’da geçiyor. Optimus Prime’ın dünyaya ilk gelişi ve bir lidere nasıl dönüştüğü anlatılacak olan filmde Predacon, Maximal ve Terraconlar gibi Beast Wars karakterleri de yer alıyor.
Yapımcı Lorenzo Di Bonaventure ve yönetmen koltuğunda oturan Steven Cable Jr., artık sıkıcı hale gelen Autobot ve Decepticonların savaşından uzaklaşarak daha önce görmediğimiz şeyler olacağını dile getirmişti. Resmi fragmanda da Beast Wars karakterlerinin evrene dahil olduğunu görüyoruz.
1 yıllık ertelemeyle 9 Haziran 2023 tarihinde vizyona girmesi beklenen Transformers: Rise of the Beasts filminin, sesi Optimus Prime ile adeta özdeşleşen dublaj sanatçısı Ayhan Kayha’dan mahrum kalacağını da belirtmek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam