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    Telefon ve elektronik cihazlardan alınacak 2025 bandrol ücretleri açıklandı

    Yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazlara 2025 yılında uygulanacak bandrol ücretleri açıklandı. Yayınlanan karara göre bir değişiklik öngörülmüyor.
    Elektronik cihazlardan alınacak 2025 bandrol ücretleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve bileşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak bandrol ücretleri belli oldu.

    Bandrol ücretleri cep telefonu, televizyon ve radyo gibi günlük kullanımı yüksek olan cihazlar dahil olmak üzere birçok elektronik cihazdan alınıyor. 2025 yılında bu kapsamda tahsil edilecek maktu bandrol bedellerinin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi. Karara göre halihazırda bandrol bedelleri 2025 yılında da geçerli olacak, dolayısıyla rakamsal bir artış yapılmadı.

    2025 bandrol ücretleri

    Elektronik cihazlardan alınacak 2025 bandrol ücretleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Karar kapsamında televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tablet bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak. Tüm listeye buradan ulaşabilirsiniz, ayrıca belirtilen cihazlar dışında kalan her türlü cihaz için alınacak bedel ise 18 euro olacak.

     

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241227-18.pdf https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-6.pdf
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