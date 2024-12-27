Telefon ve elektronik cihazlardan alınacak 2025 bandrol ücretleri açıklandı

Bandrol ücretleri cep telefonu, televizyon ve radyo gibi günlük kullanımı yüksek olan cihazlar dahil olmak üzere birçok elektronik cihazdan alınıyor. 2025 yılında bu kapsamda tahsil edilecek maktu bandrol bedellerinin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi. Karara göre halihazırda bandrol bedelleri 2025 yılında da geçerli olacak, dolayısıyla rakamsal bir artış yapılmadı.
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.