    Türkiye’de demiryollarında güneş enerjisi dönemi resmen başladı

    TCDD, güneş enerjisi yatırımlarıyla kendi elektriğini üretmeye başladı. İlk etapta devreye alınan 4 santral sayesinde her yıl 1,5 milyar lira tasarruf sağlanacak.

    Türkiye’de demiryollarında güneş enerjisi dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) artık kendi elektriğini güneşten üretmeye başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Balıkesir Gar, Selçuk, Basmane Gar ve Gaziantep Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi’nde kurulan 4 güneş enerjisi santralinin devreye alındığını açıkladı.

    Kurulan bu tesisler sayesinde ise devlet bütçesine her yıl 1,5 milyar liralık katkı sağlanacağı belirtildi. Uraloğlu, yapımı süren diğer santrallerin de devreye girmesiyle birlikte yıllık 318 milyon kilovat saatten fazla elektrik üretileceğini söyledi. Elde edilen enerjinin TCDD’nin ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, fazlasının şebekeye aktarılarak kamuya gelir sağlayacağını vurguladı.

    Yeni projeler de yolda

    Türkiye’de demiryollarında güneş enerjisi dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Bakan Uraloğlu, TCDD’nin toplam 200 megavat kurulu güce sahip 3 yeni güneş santrali için çalışmalar yürüttüğünü de duyurdu. Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir ve Kahramanmaraş-Narlı bölgelerinde kurulacak tesislerle birlikte yıllık yaklaşık 320 milyon kilovat saat enerji üretimi hedefleniyor. Projelerin tamamlanmasıyla 2029 itibarıyla demiryollarının elektrik ihtiyacının yüzde 25’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

    TCDD’nin en büyük hatlarından Marmaray için de özel bir proje hazırlandığını belirten Uraloğlu, 26 durağın çatısına toplam 10,13 megavat kapasiteli güneş santralleri kurulacağını açıkladı. Bu santrallerin her yıl 15 milyon kilovat saatten fazla elektrik üreteceğini söyleyen Uraloğlu, proje tamamlandığında Marmaray’ın işletme ve güvenlik için ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 60’ının güneşten karşılanacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda orta vadede TCDD’nin elektrik ihtiyacının yüzde 35’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 23 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

