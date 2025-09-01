Türkiye’de demiryollarında güneş enerjisi dönemi resmen başladı

Kurulan bu tesisler sayesinde ise devlet bütçesine her yıl 1,5 milyar liralık katkı sağlanacağı belirtildi. Uraloğlu, yapımı süren diğer santrallerin de devreye girmesiyle birlikte yıllık 318 milyon kilovat saatten fazla elektrik üretileceğini söyledi. Elde edilen enerjinin TCDD’nin ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, fazlasının şebekeye aktarılarak kamuya gelir sağlayacağını vurguladı.
Yeni projeler de yolda
TCDD'nin en büyük hatlarından Marmaray için de özel bir proje hazırlandığını belirten Uraloğlu, 26 durağın çatısına toplam 10,13 megavat kapasiteli güneş santralleri kurulacağını açıkladı. Bu santrallerin her yıl 15 milyon kilovat saatten fazla elektrik üreteceğini söyleyen Uraloğlu, proje tamamlandığında Marmaray'ın işletme ve güvenlik için ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 60'ının güneşten karşılanacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda orta vadede TCDD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerinin altını çizdi.
