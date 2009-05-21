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TRENDnet 802.11n WiFi Güvenlik kamerasını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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TRENDnet,TV-IP512WN olarakta bilinen Wireless IPView Camera Serisinden,Wireless N IP Camera'ı Las Vegas'da düzenlenen Interop 2009 konferansında duyurdu. 300Mbps wireless n teknolojisine sahip ilk internet kamerası olan cihazın özellikle güvenlik alanında kullanılması beklenirken, wireless n sayesinde gelişmiş bant genişliği ile kameraya bir çok yeni kabiliyet kazandırılmış.

TRENDnet 802.11n WiFi Güvenlik kamerasını tanıttı
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Bir kullanıcının internet bağlantısı bulunan her yerden maksimum 32 TRENDnet kamerasını kontrol etmesi sağlanan IP View Pro 2.0 yazılımı ile gelen cihaz, desteklediği geniş bant sayesinde anlık olarak kullanıcıya kaydettiği verilerin ulaşmasını sağlıyor. Çıkartılabilir CS lensi,16x dijital yakınlaştırma ve resimleri depolaması içinde bir SD kart girişi bulunan TV-IP512WN'in yurtdışı tavsiye edilen satış fiyatı ise 250 dolar...

TRENDnet 802.11n WiFi Güvenlik kamerasını tanıttı
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sertacaygun 10 yıl
Jammer gibi cihazlardan kesin etkilenecektir diye düşünüyorum. Kablosuz kamera mikrofonları bile etkileniyor çünkü.
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max975 10 yıl
gerçekten güzel bir kamera ama o antenler pek dikkat çekiyor...
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Kumandan 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

gerçekten güzel bir kamera ama o antenler pek dikkat çekiyor...


gizli kamera değil bu, güvenlik kamerası
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benben2009 10 yıl
çok sexi bir kamera
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