TRENDnet 802.11n WiFi Güvenlik kamerasını tanıttı

TRENDnet,TV-IP512WN olarakta bilinen Wireless IPView Camera Serisinden,Wireless N IP Camera'ı Las Vegas'da düzenlenen Interop 2009 konferansında duyurdu. 300Mbps wireless n teknolojisine sahip ilk internet kamerası olan cihazın özellikle güvenlik alanında kullanılması beklenirken, wireless n sayesinde gelişmiş bant genişliği ile kameraya bir çok yeni kabiliyet kazandırılmış.

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Bir kullanıcının internet bağlantısı bulunan her yerden maksimum 32 TRENDnet kamerasını kontrol etmesi sağlanan IP View Pro 2.0 yazılımı ile gelen cihaz, desteklediği geniş bant sayesinde anlık olarak kullanıcıya kaydettiği verilerin ulaşmasını sağlıyor. Çıkartılabilir CS lensi,16x dijital yakınlaştırma ve resimleri depolaması içinde bir SD kart girişi bulunan TV-IP512WN'in yurtdışı tavsiye edilen satış fiyatı ise 250 dolar...

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