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    Windows 11 kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerini gösterecek

    Yazılım devi Microsoft, bilgisayarınızda kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görüntülemenin kolay bir yolu üzerinde çalışıyor. Yeni özellik Windows 11 işletim sisteminde kullanılabilecek.
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    Windows 11 kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerini gösterecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına Wi-Fi ağlarındaki tüm kayıtlı şifreleri görüntülemenin basit bir yolunu sunacak. Yeni özellik, bu hafta Windows Insider programı üyelerine sunulan 23466 numaralı önizleme yapısında yer alıyor.

    Windows işletim sistemlerinde, bir Wi-Fi ağının şifresini bulmak o kadar kolay değil. Kullanıcının herhangi bir nedenle kablosuz ağların kayıtlı şifrelerini görüntülemesi gerekiyorsa, bir komut satırı çalıştırması ve istediği bilgileri almak için "netsh" komutunun nasıl kullanılacağını öğrenmesi gerekiyor.

    Windows 11'de Wi-Fi şifresini görmek basitleşecek

    Artık Windows 11 kullanıcılarının, kablosuz ağlara kayıtlı şifrelerini görüntülemek için yapmaları gereken şey, Ayarlar'a giderek, ardından Ağ ve İnternet bölümünü açıp, Wi-Fi öğesini ve Bilinen Ağları Yönet seçeneğini seçmek. Ardından açılan pencerede, kayıtlı tüm Wi-Fi ağlarının bir listesinigöreceksiniz. Geriye kalan tek şey, ilgilendiğiniz ağı seçmek ve "Wi-Fi güvenlik anahtarını görüntüle" düğmesine tıklamak.

    Windows 11 kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerini gösterecek Tam Boyutta Gör
    Söz konusu yenilik, Wi-Fi ağlarına kayıtlı şifreleri görüntülemeyi çok daha kolay hale getirecek. Yeni özellik Windows 11'in beta sürümünde ortaya çıktı. İşletim sisteminin kararlı sürümlerinde ne zaman görüneceği ise henüz bilinmiyor.
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