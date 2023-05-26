Windows 11 kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerini gösterecek

Windows işletim sistemlerinde, bir Wi-Fi ağının şifresini bulmak o kadar kolay değil. Kullanıcının herhangi bir nedenle kablosuz ağların kayıtlı şifrelerini görüntülemesi gerekiyorsa, bir komut satırı çalıştırması ve istediği bilgileri almak için "netsh" komutunun nasıl kullanılacağını öğrenmesi gerekiyor.
Windows 11'de Wi-Fi şifresini görmek basitleşecek
Artık Windows 11 kullanıcılarının, kablosuz ağlara kayıtlı şifrelerini görüntülemek için yapmaları gereken şey, Ayarlar'a giderek, ardından Ağ ve İnternet bölümünü açıp, Wi-Fi öğesini ve Bilinen Ağları Yönet seçeneğini seçmek. Ardından açılan pencerede, kayıtlı tüm Wi-Fi ağlarının bir listesinigöreceksiniz. Geriye kalan tek şey, ilgilendiğiniz ağı seçmek ve "Wi-Fi güvenlik anahtarını görüntüle" düğmesine tıklamak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)