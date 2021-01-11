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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trombüsleri etkili bir biçimde parçalayabilecek yöntem geliştirildi

    2017 yılında üretilen ve ilgili vene girilerek kan pıhtısına düşük frekansta ultrasonik dalgalar uygulayarak ilgili pıhtının eritilmesini sağlayan yöntem üzerinde çalıştı.
    13 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Trombüsleri etkili bir biçimde parçalayabilecek yöntem geliştirildi
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    Koagülasyon ( pıhtılaşma ) bozuklukları ile hiperkoagülabite ( Hiperkoagülabilite (trombofili); antikoagülan yoldaki kalıtsal defektlere veya çeşitli predispo- zan faktörlere bağlı olarak artmış tromboz riskini tanımlar. ) zaman zaman tehlikeli olabilmekle birlikte halk arasında kan inceltici-sulandırıcı olarak adlandırılan antikoagülan ilaçlar her zaman efektif ( etkili ) olmayabiliyor. Şimdi ise North Carolina State University kurumu araştırmacıları trombüsleri ( Tromboz (thrombosis), canlı organizmada kan elemanlarının (fibrin, trombosit, eritrosit, lökosit) kalp ve damar iç yüzüne kitle (pıhtı) halinde yapışması olgusudur; oluşan pıhtı kitlesine trombüs ya da trombus (thrombus) adı verilir. ) invaziv ( girişimsel ) olarak parçalayabilecek ultrasonik yöntem geliştirdi.

    Araştırmacılar 2017 yılında üretilen ve ilgili vene ( toplar damar ) girilerek trombüse düşük frekansta ultrasonik dalgalar uygulayarak ilgili pıhtının eritilmesini sağlayan ve kullanılan yöntem sebebiyle çevre kan damarlarına zarar vermeyen yöntemin üzerinde çalıştı.

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    Nano parçacıklar

    Trombüsleri etkili bir biçimde parçalayabilecek yöntem geliştirildi
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    Geliştirilen yöntemde ultrason probunun pıhtıyı ''nanodroplets'' olarak adlandırılan ve içerisinde perflorokarbonlar ( PFCs ) olarak adlandırılan lipid ( yağ ) küreleri içeren nano partiküllerle parçalamasını sağlayan parçacıklar kullanıldı. Bahsi geçen nano parçacıkların küçük ve sert pıhtılara dahi penetre ( giriş ) olabildiği ve pıhtıyı içeriden dışarıya doğru rüptüre ( yırtmak ) ederek parçaladığı belirtiliyor. Ayrıca bu parçacıkların kaynama sıcaklıklarının çok düşük olduğunu, ultrason dalgaları altında gaz haline dönüştüğünü ve mikroskopik baloncuklara dönüştüğünü de ekleyelim. Bu sayede pıhtının parçalanmasının çok daha kolay olduğu öne sürülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"

    Geliştirilen yöntem çeşitli laboratuvar testlerinde olumlu sonuç vermekle birlikte yeni yöntemin geleneksel ilaçlarla kombine edildiğine pıhtının boyutlarının %40 oranında azalttığı gözlendi. Bu rakamın sadece nano parçacıklar kullanıldığında %30 olduğunu sadece ilaç tedavisinde ise %17 olduğunu belirtelim.

    Yeni araştırma Microsystems & Nanoengineering adlı dergide yayımlandı.


     



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41378-020-00228-9 https://news.ncsu.edu/2021/01/nanodroplet-ultrasound-drill-clots/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yaw he he

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