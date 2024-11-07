Truecaller son çeyrekte 42 milyon dolar gelir elde etti, kurucular görevi bıraktı

Truecaller yükselişte
Sizi arayan kişilerin nasıl isimlendirildiğini ve girilmişse diğer detaylarını arama esnasında kullanıcıya aktaran uygulama, özellikle bilinmeyen numaralarda ve dolandırıcılık girişimlerinde oldukça işe yarıyor.
Ne var ki rehberinizi taradığı ve anonim de olsa veri topladığı için sık sık güven sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ülkemizde yıllar önce benzer sorunlardan dolayı GetContact, CIA, Truecaller gibi pek çok uygulamaya erişim engeli getirilmişti.
Girişimin son çeyrek gelirleri yüzde 15 artarak 42 milyon dolar seviyesine geldi. Uzun süredir düşüşte olan reklam gelirleri de yüzde 8 artış gösterdi. Nijerya ve Kolombiya gibi stratejik pazarlarda kullanıcı sayısını yüzde 40 arttıran girişim, bunları aboneliğe çevirmeye çalışıyor. ABD’de abonelik gelirleri de yüzde 60 artmış durumda. Firma yapay zekâ
2009 yılın girişimi kuran Alan Mamedi ve Nami Zarringhalam, yılbaşından itibaren başkanlık görevini ürün müdürü Rishit Jhunjhunwala’ya devretme kararı aldı. Kurucu ikili şirkete danışman olarak hizmet vermeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über