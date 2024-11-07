Truecaller son çeyrekte 42 milyon dolar gelir elde etti, kurucular görevi bıraktı

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Tam Boyutta Gör İsveç’in en önemli teknoloji girişimlerinden birisi haline gelen rehber uygulaması Trucaller, kötü geçen bir sezonun ardından bu yıl başladığı yükselişini devam ettiriyor. Üçüncü çeyrek mali sonuçların ardından girişimde bayrak değişimi yaşanıyor.

Truecaller yükselişte

Sizi arayan kişilerin nasıl isimlendirildiğini ve girilmişse diğer detaylarını arama esnasında kullanıcıya aktaran uygulama, özellikle bilinmeyen numaralarda ve dolandırıcılık girişimlerinde oldukça işe yarıyor.

Apple’dan zorunlu yatırım 1 gün önce eklendi

Ne var ki rehberinizi taradığı ve anonim de olsa veri topladığı için sık sık güven sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ülkemizde yıllar önce benzer sorunlardan dolayı GetContact, CIA, Truecaller gibi pek çok uygulamaya erişim engeli getirilmişti.

Girişimin son çeyrek gelirleri yüzde 15 artarak 42 milyon dolar seviyesine geldi. Uzun süredir düşüşte olan reklam gelirleri de yüzde 8 artış gösterdi. Nijerya ve Kolombiya gibi stratejik pazarlarda kullanıcı sayısını yüzde 40 arttıran girişim, bunları aboneliğe çevirmeye çalışıyor. ABD’de abonelik gelirleri de yüzde 60 artmış durumda. Firma yapay zekâ

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2009 yılın girişimi kuran Alan Mamedi ve Nami Zarringhalam, yılbaşından itibaren başkanlık görevini ürün müdürü Rishit Jhunjhunwala’ya devretme kararı aldı. Kurucu ikili şirkete danışman olarak hizmet vermeye devam edecek.

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