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    Anlık Bildirim

    Apple yasaklanmamak için Endonezya’ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor

    Yerli üretime yatırım yapmayan Apple, Endonezya kurumları tarafından iPhone 16 ve Apple Watch 10 satışları yasaklanınca mecburen ellerini cebine götürdü.        
    Apple Tam Boyutta Gör
    Satış rakamları milyarlarca dolar seviyesine ulaşan teknoloji devleri hükümetlerin de iştahını kabartmış durumda. Ülkesinde önemli satışlar yapan firmaların kazancından ülkeye yatırım yapmasını isteyen hükümetler aksi takdirde büyük vergiler veya yasaklamalarla tehdit ediyor. 

    Apple Endonezya’da sıkıntıda

    Endonezya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren global teknoloji firmalarının ürünlerinde yerli üretime yüzde 40 pay ayırmasını şart koşuyor. Bu kuralı ihlal eden firmalara ise satış yasağı gibi çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor. 

    Apple da bu kurala uzun süredir uymamakta direniyordu ancak en yeni iPhone 16 serisi ve Apple Watch 10 serisinin satışları yasaklanınca geri adım attı. Firma ülkedeki tedarikçisi olan Yageo Corporation firmasına 10 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı. 

    Yageo, Apple için aksesuar ve bileşen üretiyordu. Karar sonrasında Apple yasağın kalkmasını bekliyor. Ülkede daha önce Google da yatırım yapmadığı için Pixel 9 telefonların satışına yasak getirilmişti. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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