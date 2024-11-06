Apple yasaklanmamak için Endonezya’ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor

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Tam Boyutta Gör Satış rakamları milyarlarca dolar seviyesine ulaşan teknoloji devleri hükümetlerin de iştahını kabartmış durumda. Ülkesinde önemli satışlar yapan firmaların kazancından ülkeye yatırım yapmasını isteyen hükümetler aksi takdirde büyük vergiler veya yasaklamalarla tehdit ediyor.

Apple Endonezya’da sıkıntıda

Endonezya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren global teknoloji firmalarının ürünlerinde yerli üretime yüzde 40 pay ayırmasını şart koşuyor. Bu kuralı ihlal eden firmalara ise satış yasağı gibi çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor.

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Apple da bu kurala uzun süredir uymamakta direniyordu ancak en yeni iPhone 16 serisi ve Apple Watch 10 serisinin satışları yasaklanınca geri adım attı. Firma ülkedeki tedarikçisi olan Yageo Corporation firmasına 10 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Yageo, Apple için aksesuar ve bileşen üretiyordu. Karar sonrasında Apple yasağın kalkmasını bekliyor. Ülkede daha önce Google da yatırım yapmadığı için Pixel 9 telefonların satışına yasak getirilmişti.

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