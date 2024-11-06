Apple yasaklanmamak için Endonezya’ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor

Apple Endonezya’da sıkıntıda
Endonezya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren global teknoloji firmalarının ürünlerinde yerli üretime yüzde 40 pay ayırmasını şart koşuyor. Bu kuralı ihlal eden firmalara ise satış yasağı gibi çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor.
Apple da bu kurala uzun süredir uymamakta direniyordu ancak en yeni iPhone 16 serisi ve Apple Watch 10 serisinin satışları yasaklanınca geri adım attı. Firma ülkedeki tedarikçisi olan Yageo Corporation firmasına 10 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı.
Yageo, Apple için aksesuar ve bileşen üretiyordu. Karar sonrasında Apple yasağın kalkmasını bekliyor. Ülkede daha önce Google da yatırım yapmadığı için Pixel 9 telefonların satışına yasak getirilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über