Zen 4 tabanlı üst seviye AMD Ryzen Threadripper 7000 işlemcileri ortaya çıktı

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AMD’nin HEDT sınıfı yüksek performanslı işlemci ailesi Ryzen Threadripper 7000 sonunda laboratuvarlarda çıkıyor. İçerik üreticiler veya profesyonel iş yükleriyle haşır neşir olanları hedefleyen Threadripper ailesi bir süredir sessizdi. Fakat kısa bir süre önce Ryzen Threadripper 7995WX, 7985WX ve 7945WX modelli gün yüzüne çıktı.

Ryzen Threadripper 7000 serisi "yolda"

AMD'nin masaüstü Ryzen 7000 platformunu tanıtmasının üzerinden bir yıl geçerken, şirketin HEDT serisine önemli bir vurgu yapmadığı açıkça görülüyor. Çeşitli kaynaklardan sızan bilgiler şimdiye kadar çelişkili ayrıntılara ve tarihlere sebep oldu. Son gelişmeler, AMD'nin artık en az üç SKU'ya isim ve ürün kodu (OPN) atadığını gösteriyor. Bu bilgiler belirtilenlere göre bir sevkiyat bildiriminde keşfedildi.

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Threadripper 7995WX, 7985WX ve 7945WX modellerinin görüldüğü sızıntı işlemciler için maksimum 350W termal tasarım gücünü (TDP) doğruluyor ve üçünün de bu özelliği paylaştığı görülüyor. Dahası, bu CPU'ların AMD EPYC 8004 Siena serisinde de kullanılması amaçlanan bir soket olan yeni AMD SP6 soketini kullanacağı görülüyor. Ancak sızıntı, bu CPU'ların Threadripper PRO serisinin bir parçası olup olmadığını ya da iş istasyonu odaklı platformların aksine Threadripper HEDT serisindeki oyun ve tüketici sistemlerini mi hedeflediğini tam olarak açıklığa kavuşturmuyor.

Öte yandan yaklaşmakta olan Threadripper serisi "Storm Peak" olarak adlandırılıyor. Teknik özellikler açısından, tam çekirdek sayılarını bilmiyoruz, ancak SP6 yongalarının mevcut Threadripper 5000 parçalarıyla aynı olacak şekilde maksimum 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı olması bekleniyor. Fakat bu beklentiler de çelişkili. Kasım ayında yaptığımız bir haberde 96 çekirdek ve 192 iş parçacığına sahip mühendislik örneği Threadripper 7000 işlemcilerinden bahsetmiştik. Hatta 7995WX ve 7985WX’in üstteki X gönderisinde görülen ürün kodları bu haberimizdekilerle örtüşüyor. Dolayısıyla 96 çekirdek iddiaları temelsiz değil.

Son olarak AMD Ryzen Threadripper 7000 "Storm Peak" serisinin 2023’ün sonlarında duyurulmasını bekliyoruz. Bu duyuruya şimdiye kadar piyasaya sürülmemiş olan EPYC 8004 Siena işlemcileri de eşlik edecek. Siena'dan bahsetmişken, bu serinin 8 çekirdekten 64 çekirdeğe kadar ölçeklenen altı adet modelden oluştuğu, SP6 platformunu kullandığı ve 90-200W arası TDP değerlerine sahip olduğu belirtiliyor.

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