TSMC 3 nm’de zorlanıyor: 5 nm beklenenden uzun süre kullanılabilir

Son yıllarda hızla yükselişe geçen TSMC döküm piyasasında en ileri teknolojiyi elinde tutuyor. Siparişlere yetişemeyen firma bir yandan da modern nodların üzerinde çalışıyor.İlginizi Çekebilir TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor
3 nm gecikebilir
Digitimes’ın raporuna göre şu ana kadar 3 nm’de işlerin planlandığı şekilde gittiğini bildiren TSMC’nin güncel sürecinde bir aksama yaşanıyor. Üretim tesislerinde yaşanan sorun nedeniyle firma 3 nm hedefine uyamayabilir.
5 nm uzun süre bizlerle olabilir
Son gelişme haliyle 5 nm sürecinin beklenenden fazla kullanılması ihtimalini de doğuruyor. Diğer taraftan Samsung’tan da 3 nm nodu için benzer haberler bildirilmiş durumda.
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Yaşanabilecek gelişmelerden istifade edecek tek tarafsa yıllardır 14 nm’de kalan Intel olacaktır. Hali hazırda 10 nm’ye geçmeye çalışan teknoloji devi bu durumda aradaki farkı bir nebze azaltabilir. Buna karşın mavi ekipte de 7 nm için gecikme haberleri geliyor.
https://www.overclock3d.net/news/misc_hardware/tsmc_s_3nm_node_is_reportedly_facing_delays/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Şimdi ise, "TSMC 3 nm’de zorlanıyor"...