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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC 3 nm’de zorlanıyor: 5 nm beklenenden uzun süre kullanılabilir

    Yarıiletken endüstrisinin önde gelen isimlerinden gelen olumsuz haberler yeni gelecek donanımlara geçmeyi planlayanları endişelendirdi. TSMC’de işler yolunda gitmiyor.
    1 hf.
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    1
    15
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5

    TSMC 3 nm’de zorlanıyor: 5 nm beklenenden uzun süre kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda hızla yükselişe geçen TSMC döküm piyasasında en ileri teknolojiyi elinde tutuyor. Siparişlere yetişemeyen firma bir yandan da modern nodların üzerinde çalışıyor.

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    3 nm gecikebilir

    Digitimes’ın raporuna göre şu ana kadar 3 nm’de işlerin planlandığı şekilde gittiğini bildiren TSMC’nin güncel sürecinde bir aksama yaşanıyor. Üretim tesislerinde yaşanan sorun nedeniyle firma 3 nm hedefine uyamayabilir.

    5 nm uzun süre bizlerle olabilir

    Son gelişme haliyle 5 nm sürecinin beklenenden fazla kullanılması ihtimalini de doğuruyor. Diğer taraftan Samsung’tan da 3 nm nodu için benzer haberler bildirilmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Core i9-11900K CPU-Z’de Ryzen 9 5950X’in %52.6 gerisinde"

    Yaşanabilecek gelişmelerden istifade edecek tek tarafsa yıllardır 14 nm’de kalan Intel olacaktır. Hali hazırda 10 nm’ye geçmeye çalışan teknoloji devi bu durumda aradaki farkı bir nebze azaltabilir. Buna karşın mavi ekipte de 7 nm için gecikme haberleri geliyor.



    https://www.overclock3d.net/news/misc_hardware/tsmc_s_3nm_node_is_reportedly_facing_delays/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 ay önceki haber: "TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor"

    Şimdi ise, "TSMC 3 nm’de zorlanıyor"...
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Aynısı intel için de deniliyordu, gelecek 10 yılın tasarımı rafta bekliyordur rekabet olmadığı için piyasaya sürmüyorlar deniliyordu gördük ki raf boşmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kısacası tsmc 5nm nin biraz daha ekmeğini yemek istiyor yoksa çoktan 0.1 nm lik çiplerin bile argesi tamamlanmıştır
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    corpixx (Yiğit Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2-3 yıl 5NM seviyesinde üretim devam eder daha sonra olgunlaşınca 3NM'e geçerler.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olur mu üstat yahu, Boşnakağa intel'in kalbinden yazıyor ya, intel 2 nm bilem ürettirecekmiş, her şey çok güzel olacak. :D


    Her nesilde %2-3-5 performans yeter de artar bile, hiç olmazsa insaf edip soket değiştirmesinler yeter.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel 2014ten beri 14nm++++++++++++ nodunda üretim yaptı bişey olmadı da şimdi tmsc 3nmde zorlanıyor diye firmaların geri düşecek hali yok. Zen4 5nm olur. Zen5te 5nm+ olur ne olacak ki.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cleancoder (Faruk ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Orodruin
    Zaten oyle olacak buyuk ihtimal. 5nm ile 3nm tasarim arasinda ciddi bir fark var, keza 7nm ile 5nm arasinda da oyle. 5nm+ demek bile cok buyuk olay, 7nm'den %25-30 daha enerji verimli, bir o kadar daha performansli cipler gelecek demek. 3nm'ye once ARM tabanli cozumler gecer diye tahmin ediyorum.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ne oldu kuantum çatallamasına mı denk geldiler :D
    gerçekten bir teknolojisini teknik sınırlarına gelinmesini istiyorum.
    çünkü ne alırsan al ertesi yıl yenisi çıkması sinir bozucu :D
    teknoloji bir yerde bi 5 yıl takılıp kalsa fena olmaz yani ! :D
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafen vakti geldi demektir mevcut teknolojiyi 2.3 e katlatır bu madde
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    Windows10 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben 2025'de 1 nm ile üretilen işlemci alacağım derken, şu başımıza gelenlere bak. tabiki alacağım laptop işlemcisi amd'li, mobil telefon işlemcim ise ya snapdragon, ya da exynos amiral gemisi işlemcisi olacak. şimdiden ama exynos verimlilik ve hız konusunda ki sorunlarını şu anki eynos 2100'deki gibi çözse bile andreno kısmında sınıfta kalıyor dediğinizi duyar gibiyim. neyseki bu konuda exynos işlemcisi için sorunu, amd rdna2 ve ilerisi teknolojisi ile çözecek. exynos 2022 yılındaki amiral gemisi işlemcisi 2200 ile muhtemelen ilk meyveler gelecek.

    ayrıca muhtemelen o zamana kadar da exynos da 4 yıl yazılım güncelemesine geçebilir amiral gemisi modeller için, çünkü qualcomm s888 ile google işbirliği yaotı ve 4 yıl boyunca yeni android güncellemesi alacak.

    Bakalım, android dünyası tıpkı appleda olduğu gibi 5 ana güncelleme modeline ne zaman geçecek?
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kısacası tsmc 5nm nin biraz daha ekmeğini yemek istiyor yoksa çoktan 0.1 nm lik çiplerin bile argesi tamamlanmıştır
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Aynısı intel için de deniliyordu, gelecek 10 yılın tasarımı rafta bekliyordur rekabet olmadığı için piyasaya sürmüyorlar deniliyordu gördük ki raf boşmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    A&#1109;&#8467;&#945;&#951;66&#8482; 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5-6yil kadar once isin 22nm 14nm ler konusulurken 5nm kadar inilecek ama dahasi olmayacak farkli bi x materyal var onunla daha dusuk nmler mumkun olacak tarzi bir haber vardi.. geldi çattı demek ki
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 ay önceki haber: "TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor"

    Şimdi ise, "TSMC 3 nm’de zorlanıyor"...
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Armin van Buuren*
    klasik dh haberciliği. ben zaten ciddi olarak takip etmiyorum ciddiye almıyorum dh haberlerini. onedio falan gibi geyiğine bakıyorum.
    Yanıtla +3
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    mamad 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Armin van Buuren*
    Üretimi gerçekleştirmek başka bir şey, istenen verimliliği tutturmak başka bir şey. Şuan 3nm'de belli boyutlarda yongalar üretilebilir durumda. Tutup da Nvidia'nın 800mm2'lik gpularını üretemezler zaten. Diğer taraftan sağlam çıkan yongaların da çıkabildiği saat hızları istenen düzeyde mi, bu düzeyde stabil kalabiliyorlar mı, tükettikleri güç hedeflenen düzeyde mi vs. bir dünya mevzu var. Yoksa laboratuvarda şuan kimsenin kullanamayacağı 2nm yongalar da üretiliyordur.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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