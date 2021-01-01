TSMC 3 nm’de zorlanıyor: 5 nm beklenenden uzun süre kullanılabilir

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Son yıllarda hızla yükselişe geçen TSMC döküm piyasasında en ileri teknolojiyi elinde tutuyor. Siparişlere yetişemeyen firma bir yandan da modern nodların üzerinde çalışıyor.

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TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor

3 nm gecikebilir

Digitimes’ın raporuna göre şu ana kadar 3 nm’de işlerin planlandığı şekilde gittiğini bildiren TSMC’nin güncel sürecinde bir aksama yaşanıyor. Üretim tesislerinde yaşanan sorun nedeniyle firma 3 nm hedefine uyamayabilir.

5 nm uzun süre bizlerle olabilir

Son gelişme haliyle 5 nm sürecinin beklenenden fazla kullanılması ihtimalini de doğuruyor. Diğer taraftan Samsung’tan da 3 nm nodu için benzer haberler bildirilmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Core i9-11900K CPU-Z’de Ryzen 9 5950X’in %52.6 gerisinde"

Yaşanabilecek gelişmelerden istifade edecek tek tarafsa yıllardır 14 nm’de kalan Intel olacaktır. Hali hazırda 10 nm’ye geçmeye çalışan teknoloji devi bu durumda aradaki farkı bir nebze azaltabilir. Buna karşın mavi ekipte de 7 nm için gecikme haberleri geliyor.

https://www.overclock3d.net/news/misc_hardware/tsmc_s_3nm_node_is_reportedly_facing_delays/1

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