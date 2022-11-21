TSMC, Arizona'da yeni fabrika inşa ediyor: Hedef 3nm işlemci üretimi

Tam Boyutta Gör TSMC’nin kurucusu Morris Chang, yarı iletken devi ve Apple tedarikçisinin Arizona’daki fabrikasında 3 nanometre çipler üretileceğini ancak henüz planlamanın tam anlamıyla yapıldığını söyledi. Fabrikanın şu anda yapım aşamasında olduğu, 2024 yılında da üretimin başlayacağı biliniyor. Aynı yerde ilk olarak 5nm, ardından 3 nanometre işlemci üretime geçileceği açıklandı.

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Arizona'da ikinci fabrika

TSMC, N3 adını verdiği 3nm işlemci teknolojisinin 5 nm teknolojisine kıyasla hız anlamında %15 iyileşme getireceğini söylüyor.

Dünyanın en gelişmiş işlemcilerinin neredeyse yarısı dünyanın en büyük dökümhanesi olan TSMC tarafından üretiliyor. TSMC’nin Arizona fabrikası, planlanma aşamasında olan ikinci bir fabrikayla birlikte Biden yönetiminin Amerika’da çip üretimini destekleme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. TSMC, Japonya’da da bir fabrika inşa ediyor ve bu ülkede bir fabrika daha inşa etmek için Alman devleti ile görüşmeler yapıyor.

Bu arada 3 nanometre çipler üzerinde çalışan bir diğer isim, Samsung. Şirket, Hwaseong ve Pyeongtaek yarı iletken tesislerinde 3nm yongalar üretiyor. Samsung, geçtiğimiz yıl 2030 yılına kadar çip ve döküm işine 132 milyar dolarlık yatırım yapacağını, Teksas’ta bir yarı iletken tesisi inşa edeceklerini söylemişti.

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TSMC, 3nm çip üretimini Arizona'daki fabrikasında yapacak