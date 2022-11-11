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    Tüm iPhone 16 işlemcileri TSMC'nin 3nm sürecinde üretilecek

    Ekran ve çip tedarikçilerinin önemli bir müşterisi olan Apple, 2024 yılında çıkaracağı iPhone modelleri için TSMC ile görüşüyor. Bütün modellerin işlemcisi 3nm sürecinde üretilebilir.
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    iPhone 16 serisi 3nm sürecinde üretilen işlemciler kullanacak
    Yüksek iPhone ve Mac satışları ile çip üreticilerinin önemli bir müşterisi olan Apple, 3nm süreci için TSMC ile anlaşmış durumda. Yeni gelen bilgilere göre firma, 2024 yılında satışa sunacağı tüm iPhone modellerinde 3nm sürecinde üretilen işlemciler kullanacak.

    iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri farklı 3nm süreçlerinde üretilecek

    Morgan Stanley raporuna göre TSMC, 3nm fabrikasyon sürecinde üretim düşüklüğüne gitmek zorunda kalmış. Firma, aylık 80000 levha yerine 60000 levha üretecek ve bu ürünlerinin çoğu Apple siparişlerinde kullanılacak. Daha önce Apple’ın 3nm sürecinde üretilecek tüm çipler için TSMC ile anlaştığı belirtilmişti ancak görünüşe göre 3nm sürecinde üretilen tüm çipler aynı verimlilikte olmayacak.

    İddialara göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde kullanılacak işlemciler birinci nesil 3nm sürecinde üretilecekken iPhone 16 Pro modellerinde kullanılacak işlemciler daha verimli ikinci nesil 3nm sürecinde üretilecek. Ayrıca yeni nesil Mac cihazlarına kullanılacak M3 işlemcilerinin de ikinci nesil 3nm sürecinde üretilmesi bekleniyor. 

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