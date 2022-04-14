Yeni PES oyunu eFootball 2022'nin tam sürüm güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami Digital Entertainment'ın yaptığı popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu eFootball, daha doğrusu eFootball 2022, geçtiğimiz yılın eylül ayında çıkışını yapmıştı. Ancak oyun tam sürüm olarak çıkış yapmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de tam sürüm güncellemesi yayınlandı.

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eFootball 2022'nin V1.0.0'ın güncellemesi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows ve Steam üzerinden erişime açıldı. Bu güncelleme ile birlikte gelen yenilikleri ve hata düzeltmelerini aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca paylaşılan son fragmanı da yine aşağıda bulabilirsiniz.

1.0.0. Detayları

Yepyeni Oynanış

Oyuncu ve Top Davranışları

Futbolun belkemiği olan oyuncu ve top davranışları, bu sürümde sıfırdan yeniden inşa edildi. Japonya'daki araştırma enstitülerinin yardımıyla top eğrileri iyileştirildi. Topun sahadaki hareketleri özenle analiz edildi ve bunları etkileyen faktörler belirlendi. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, bu sürümde topun hareket eğrileri daha gerçekçi olarak yeniden kodlandı Falsolu şutlardan ve ortalardan, dönen toplara ve bloke edilen şutlardaki top sekmelerine kadar, kullanıcılar artık birçok farklı senaryoda gerçekçi top hareketleri deneyimleyebilecekler. Dönme, sıçrama ve sürtünmeyi hesaba katan doğal oyuncu ve top hareketleri gibi oyuna eklenen unsurlar, modern futbolda sıklıkla yaşanan "gerginlik anlarını" yaratmaya yardımcı oluyor. Rakiplerin yanından dripling yapmak veya pas oyunlarıyla son savunma hattını aşmak futbolseverlerin arzu ettiği coşkuyu oyuna yansatan unsurlardan bazıları.

Taktiksel Takım Mücadeleleri

Bireysel oyuncu tepkilerine ek olarak, günümüz futbolunda yaygın olan takım oyunuyla rakiplerle taktik mücadelesine girmek de artık mümkün. Bu unsurların temelleri yeniden yapılandırıldı, böylece futboldaki "tanıdık" senaryolar artık oyunda da yaşanabilecek. Tüm bu değişiklikler, oyunun herhangi bir anında, tıpkı gerçek hayattaki futbolda da olduğu gibi, verilen kararların, kazanma ve kaybetme arasındaki belirleyici faktör olabileceği bir futbol oyunu yaratmayı mümkün kıldı.

"Stunning Kick" (Dudak Uçuklatan Vuruş)

Bu sürümde dâhil edilen en çığır açıcı mekanizmalardan birisine merhaba deyin. Alçaktan paslar, yüksekten paslar ve ortalar dâhil her türlü pası artık "Dudak Uçuklatan Vuruşları" kullanarak keskin bir şekilde gerçekleştirmek mümkün. Bunlar sadece "hızlı paslar" değiller. Aksine, birçok maçta galibiyet ile yenilgi arasındaki farkı belirleyecek olan çok önemli silahlar.

Dudak Uçuklatan Pas Çeşitleri

Dudak Uçuklatan Alçaktan Pas: Topun gönderildiği takım arkadaşının ayaklarına atılan süratli bir pas. Daha uzun mesafeye atılan paslarda top, genellikle havada süzülür.

Dudak Uçuklatan Yüksekten Pas: Normal yüksekten pasa göre daha alçaktan giden daha süratli bir pas.

Dudak Uçuklatan Ara Pası: Normal Ara Pasının daha hızlı bir versiyonu, genellikle topu alan oyuncunun ayaklarının daha yakınında biter.

Dudak Uçuklatan Yüksek Ara Pası: Normal Yüksek Ara Pasından daha süratlidir ve hafif daha alçak bir eğime sahiptir. Ek olarak top, normale göre topu alan oyuncunun ayaklarının daha yakınında biter.

Dudak Uçuklatan Orta: Biraz daha alçaktan atılan daha hızlı bir orta. Ayrıca daha güçlü bir falsoya sahiptir.

Dudak Uçuklatan Alçaktan Orta: Normal Alçaktan Ortaya göre daha hızlı ve serttir. Ayrıca top genellikle topu alan oyuncunun hemen önünde seker.

Dudak Uçuklatan Şutlar

Normal şutlardan daha hızlı ve daha hassastırlar

Bu güncelleme ile oyuncular artık Dudak Uçuklatan Şutları becerileri doğrultusunda farklı şut türlerinde kullanabilirler.

Tüm Dudak Uçuklatan Şutlar oyuncunun atışa hazırlanmasıyla doğru orantılı olarak bir risk/ödül unsuru barındırır; bu nedenle de hem şut için alan yaratmak hem de en uygun takım arkadaşını bulmak için stratejik düşünmeyi gerektirir

Pas Ver ve Koş (Cross Over)

Yeni "Pas Ver ve Koş (Cross Over)", futbolda sıklıkla görülen "diyagonal hareketler" yoluyla kombinasyonları mümkün kılar. Sahanın ortasında ve kanatlarda yeni hücum modelleri geliştirilmiştir.

Savunma Taktikleri ve Komut Ayarlarında Değişiklikler

Bu güncellemede, defansı daha sezgisel kılmak için varsayılan düğme ayarları değiştirildi ve oyuncu hareketleri, savunma oyunlarını daha tatmin edici hale getirmek için geliştirildi. Ayrıca oyuna takım savunma unsurları da eklendi.

Baskı

Bu, kullanıcıların proaktif olarak topu geri kazanmalarını sağlayan bir komuttur.

Oyuncular topa doğru hareket edebilir ve topa ulaştıkları anda ona ayakta müdahale edip çalmaya çalışabilirler

Yakın Takip

Zorlu top sürücülere karşı oyuncular bu defans özelliğinden faydalanıp proaktif olarak topu geri kazanmaya çalışmak yerine rakibi dikkatli bir şekilde takip edebilir ve kontrol altına alabilir

Oyuncu, vücudunu defans oyuncusuna dönük tutarken rakibi yana doğru sürerek, zaman kazanabilir ve topa sahip olmak için uygun bir anı bekleyebilir.

Pres İste

Bu güncellemeyle gelen "Pres İste", tüm ekibin topa sahip olmak için birlikte çalışacağı bir komuttur.

Birkaç oyuncunun topun peşine düşmesine ek olarak diğer takım arkadaşları da pas koridorlarını engelleyerek ve defans hattını ileri çıkararak topun geri kazanılması için birlikte çalışır

Yeni Takım Oluşturma "Dream Team" (Rüya Takım)

Karşınızda "Dream Team"

Rüya Takım, kullanıcıların mevcut "Sezon"daki oyuncu ve menajerlerle oyun içi öğelerden (örneğin, maçlardan kazanacakları GP'lerle) yararlanarak sözleşme imzalamasını, bunlarla kendi orijinal takımlarını oluşturmalarını ve dünyanın her yerinden kullanıcılarla rekabet edebilmelerini sağlayan bir oyun modudur.

"Rüya Takımı"nda kullanıcılar, oynayış taktiklerine uygun oyuncuları ve menajerleri seçip onlarla sözleşme imzalarlar

Oyuncuları kendi oyun tarzlarına uyacak şekilde eğitip seviye atlatarak geliştirir ve güçlendirirler

Oyuncularla sözleşme imzalayıp geliştirerek, kendilerine en uygun Takım Oyunu Tarzını bulabilir, "Rüya Takımı"larını dilediklerince organize edebilirler

Değerli ödüller kazanmak için özel etkinliklerde* sanal zekaya karşı oynayabilir, dünyanın dört bir yanından diğer kullanıcıların "Rüya Takımlarına" karşı yarışabilirler

"Sezon"luk Eğlence

Sınırlı süreli "Sezon"ların belirli temaları olacak ve oyuncular Rüya Takımlarını kullanarak sezon etkinliklerinde yer alabilecek.

Her Sezonun teması, futbol dünyasındaki gerçek ve güncel konulara dayanacak ve beraberinde katılabileceğiniz çok çeşitli etkinlikler getirecek.

Oyuncular diğer kullanıcılara karşı Challenge Events'e (Meydan Okuma Etkinlikleri) katılabilir ya da yapay zekaya karşı mücadele edebilecekleri Tour Events'lerde (Tur Etkinlikleri) yer alabilirler

Sezonun temasına uygun oyuncularla sözleşme imzalamak ve bir takım oluşturmak, kullanıcılara bu etkinliklerde avantaj sağlayabilir*

* Bu oyun içi etkinlikler 21 Nisan'dan itibaren başlayacaktır

Bu, kullanıcıların zirveye çıkmak için PvP maçlar yaptıkları küme tabanlı bir ligdir. Kullanıcılar, favori oyuncular ve menajerlerle anlaşarak kendi Rüya Takımlarını geliştirebilir ve dünyanın dört bir yanından diğer kullanıcılara karşı oynamak için ligdeki yerlerini alabilirler.

Her "Aşama" 28 gün sürecek ve bu süre boyunca kullanıcılar mümkün olan en yüksek Klasmana yükselmek amacıyla tekrar tekrar maç yapacaklar

Kullanıcılar 10 maç içinde 'Terfi' (Promotion) eşiğine ulaşırsa, terfi alıp üst kümeye geçecekler; Öte yandan, kullanıcılar yeterli eşiğe ulaşamazsa küme düşecekler

Kullanıcılar en üst Klasmana (1. Klasman) ulaştıklarında sıralamalarda yükselmek için mücadee edecekler: Karşılaşmalar artık küme atlamak için değil sıralamalarda en yüksek konuma ulaşmak için yapılacak

Bir Aşamanın sonunda ödüller, ulaşılan en yüksek Klasmana göre verilecek. Akabinde sıralamalar sıfırlanacak ve yeni bir Aşama başlayacak

* eFootball™ League 21 Nisan'dan itibaren başlayacaktır.

Oyuncuları ve Kart Türlerini Toplayın

Dream Team'in temel özelliklerinden biri, kullanıcıların belirli oyuncu ve menajerlerin hizmetlerini alabilmesidir. Kullanıcılar, maçlar boyunca elde ettikleri GP'yi kullanarak kendi seçtikleri Standart oyuncular ve menajerlerle sözleşme imzalayabilirler. Farklı Oyuncu Türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Legendary – belirli bir sezondaki muhteşem oyunlarıyla göz dolduran oyuncular (Bu aynı zamanda mükemmel bir kariyere sahip emekli oyuncuları da içerir)

Trending –Bu sezon belirli maçlarda veya haftalarda sergiledikleri performansla göz dolduran oyuncular

Featured : Mevcut sezondaki performanslarına göre özel olarak seçilmiş oyuncular

Mevcut sezondaki performanslarına göre özel olarak seçilmiş oyuncular Standard : Mevcut sezondaki performansları temel alınan oyuncular

Mevcut sezondaki performansları temel alınan oyuncular Standard (Foil): Kullanıcılar normalden daha yüksek Takım Oyunu Yeterliliğine sahip Standard bir oyuncuyla sözleşme imzalama şansını yakalayabilir

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PES oyunu eFootball 2022'nin tam sürüm güncellemesi yayınlandı