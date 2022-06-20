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    TSMC, Samsung'a karşı 120 milyar dolarlık yatırımını açıkladı: 4 yeni tesis kuruluyor

    Dünyanın gelişmiş çiplere olan ihtiyacı her geçen gün artarken, iki büyük üretici Samsung ve TSMC arasındaki rekabet hız kazanıyor. TSMC bugün, Samsung'a karşı yeni yatırımını duyurdu.
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    TSMC ile Samsung'un rekabeti kızışacak: Yeni tesisler kuruluyor
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    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri Samsung ve TSMC arasında yaşanan rekabet, önümüzdeki dönemlerde daha da hız kazanacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde TSMC'ye karşı yaklaşık 355 milyar dolarlık devasa bir yatırım planını duyuran Samsung’a, Tayvan'lı dev şirketten yanıt geldi.

    Yeni üretim tesisleri inşa edilecek

    Samsung’un hamlelerine karşı koymak amacıyla yaklaşık 120 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklayan TSMC, bu planın bir parçası olarak Tayvan’da her biri 10 milyar dolar değerinde dört yeni üretim fabrikası inşa edecek. Nikkei Asia’ya göre bu yeni üretim tesislerinin tamamı gelişmiş 3nm çipler için tasarlanıyor.

    Ayrıca bu yıl içerisinde 3nm çip üretimine başlayacaklarını duyuran her iki şirket, 2025 yılına kadar 2nm çiplere geçiş yapmayı planlıyor. Bununla birlikte Samsung’un 3nm GAA teknolojisi ile yüzde 35 boyut tasarrufu, yüzde 30 daha yüksek performans ve yüzde 50’ye kadar güç tasarrufu sağlaması beklenirken, TSMC’nin GAA teknolojisine 2nm’de geçiş yapacağı iddia ediliyor.

    Görünüşe göre iki yarı iletken devi de, halihazırda 4nm çipler kullanan AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm ve MediaTek gibi müşterileri kendilerine çekmeye hazırlanıyor.

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