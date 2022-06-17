TSMC yüzde 30 verimlilik artışı getiren 2nm sürecini duyurdu

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Yonga döküm sektörünün öncüsü durumundaki Tayvanlı TSMC hali hazırda 3nm sürecinin geliştirilmesinde bazı gecikmeler yaşıyor olsa da yol haritasına bağlı kalmaya çalışıyor. Firmanın 2nm süreci daha iyi performans vadediyor.

2nm süreci neler getiriyor?

TSMC N2 olarak adlandırılan 2nm süreci, GAAFETs adı verilen ve alanı geçitlerle çeviren yeni bir teknoloji kullanıyor. Nano katman transistörlerden oluşan kanallar dört taraftan geçitlerle çevriliyor. Böylece güç sızıntıları azaltılırken kanallar daraltılıp genişletilebiliyor ve performans ölçeklenebiliyor. Ayrıca arka kısımdaki güç hatları yine watt başına performansı iyileştirmek için kullanılıyor.

TSMC müşterilerini zorlayacak 1 gün önce eklendi

TSMC N2 süreci aynı enerji seviyesinde N3E sürecine göre yüzde 10-15 daha iyi performans sergilerken aynı performans seviyesinde ise yüzde 25-30 daha az enerji tüketebiliyor. Yonga yoğunluğunun ise 1.1 kat arttığı ifade ediliyor.

N3E süreci aslında N5 sürecine görebiraz daha fazla iyileştirmelerle gelmişti. 2nm süreci aynı oranda iyileştirmeler getirmiyor ancak sonraki versiyonlarında aradaki fark biraz daha açılacaktır. TSMC N2 sürecinin 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

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TSMC 2nm sürecine geçiyor