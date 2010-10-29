TSMC üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Başta AMD ve Nvidia olmak üzere aralarında irili ufaklı çok sayıda yarıiletken firmasının olduğu 200 kadar müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı çip üreticisi olan TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etti. EE Times'ın haberine göre, Tayvan merkezli firma bir önceki yıla göre %24.8'lik artış ile 3.65 milyar dolar gelir elde etti.

TSMC cephesinden yapılan açıklamara göre wafer satışları tüm büyük yarıiletken pazarlarında artış gösterirken, gelirlerin, bilgisayar ve tüketici ilişkili uygulamalarda yaşanan zayıf talep nedeniyle tahmin edilenin bir miktar altında kaldığı ifade ediliyor. Dördüncü çeyrek ise TSMC adına bir başka rekora sahne olabilir zira hem AMD hem de Nvidia cephesinde, görece durgun geçen yaz dönemi yerini büyük bir hareketliliğe bırakıyor. AMD, Radeon HD 6000 serisiyle birlikte Fusion işlemci ailesinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bobcat tabanlı ilk örneklerinin üretimini TSMC'ye verirken, Nvidia ise GeForce GTX 580 başta olmak üzere yeni modellerini lanse etmeye hazırlanıyor.