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TSMC'deki verimlilik problemleri devam ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC'deki verimlilik problemleri devam ediyor
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Yarıtiletken firmaları adına hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli TSMC firmasının, 40nm üretim sürecindeki verimlilik problemleri devam ediyor. Bir yıla yakın bir süredir 40nm ile üretim gerçekleştiren firma, arka arkaya yaşadığı verimlilik problemlerini henüz aşabilmiş değil. Fabrikasyon sürecindeki sıkıntılar nedeniyl Mayıs ayında lanse edilen ATi Radeon HD 4770 modelinin pazar performansını ciddi ölçüde etki eden TSMC, yoğun çalışmalar sonucunda yaz aylarında verimlilik seviyesini yeniden %60-70'lere çekmesine rağmen tespit edilen yeni sorunlar nedeniyle hacimli GPU üretiminde bir süredir sorun yaşıyor.

Yaşanan son problemler nedeniyle verimlilik seviyesinin %40'lara kadar gerilediği, şu an ise %50'lerde seyrettiği belirtilen firma resmi açıklamasında, yaşanan sorunların yeni yıl ile birlikte aşılacağını duyurmuştu. Normal koşullar altında %90 civarında verimlilik sunması gereken TSMC'nin, yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getireceği ise belirsizliğini korurken, bu durumun özellikle AMD'ye zarar verdiği çünkü DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan firmanın, üretim sorunları nedeniyle yüksek adetli kart satışı gerçekleştiremediği dolayısıyla pazarda bulunabilirlik sıkıntısı yaşadığı biliniyor.

40nm üretim teknolojisindeki sıkıntılar Nvidia'yı da olumsuz etkiliyor ancak Fermi için A3 revizyon GPU tasarımı üzerinde çalışan firmanın, mevcut durumdan AMD kadar etkilenmediği de açık. 40nm için verilen sınavda TSMC'nin ne derece başarılı olduğunu şu an için söylemek güç ancak GPU üretimi için hazırlıklarına devam eden GlobalFoundries firmasının, ekran kartı üreticileri için yeni bir seçenek olacağını söylemek te güç değil.


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CoreXXX 9 yıl
ya biraz önce internette bi araştırma yaptım,türk alışveriş siteleri hd5850 hd5870 5770 ve 5750 ile dolu,neredeyse tamamındada sıcak stok var,keza yabancı alışveriş sitelerinin çoğuda öyle, nasıl sıkıntı var anlamadım yani, tr gibi bir ülkede 5-6 marka çeşitliğiği ile mal doluysa varın siz düşünün bence sıkıntı felan yok.birilerinin uydurması olabilir
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sahafiec 9 yıl
@CoreXXX
hocam bizim burasının potansyeli belli ve hiçbir şekilde anlamlı bir örenk teşkil etmiyor.
asıl büyük pazarlara bakmak lazım, Avrupa, Asya ve ABD mesela - hele hele de şu an Noel arifesinde.

ayrıca kartların birçok internet sitelerinde bulunması pek birşey ifade etmiyor.
birçok insan hala internet üzerinden alışveriş yapmaz, gider mağazaya öder kazık fiyatı alır kartı eline ve gider evine.
yani normal mağaza alışverişi hala çok daha büyük bir kitleye hızmet veriyor genel anlam ve oranda...
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CoreXXX 9 yıl
neden tmsc böyle birşey yapsın nvidiayaki ,kardeşimi.oda para kazanmaya çalışıyor
üstelik tmscnin bi sürü ortağı var şahıs malı değilki arkadaşı için torpil geçsin. saçmalamışler işte
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stradosphere 9 yıl
Fanatizm de son nokta,Nvidia bu seferde kartının tasarımını bitiremedi diye TSMC ye para yedirip,ATI kartlar için üretim hacmini düşür diyecek.Biraz real olun kaç senedir böyle birşey olmamışken bir anda çıktı diye hemen rakibi şike yapmıştır demenin anlamı yok.Aynı sorunu Nvidia kart ürettiğinde yaşamayacağı ne malum,bu kadar ilginç yorumlar gelince gülüyorum bazen.ATI şu an piyasada tekel konumuna erişti istediği fiyattan sunabilir kartlarını,eh TSMC olayı da üstüne gelince ATI ne yapsın NVIDIA ne yapsın.
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annihilator 9 yıl
AMD için şanssızlık, Nvidia'ya karşı en ii olduğu zaman neredeyse hayatında (nv30 zamanları bi de), ama TSMCde sorun var bu sefer.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
yaw bu atiboylara hastayım valla.havadan taş düşse kafalarına nvidia attı dicekler pes doğrusu ya


tsmc dediğin firma ile nasıl anlaşmalar imzalıyor ati ve nvidia haberiniz var mı sizin?



öle bişey olsa ki çok zor adamın donuna kadar alırlar valla
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KANUNI61 9 yıl
Nvidia deyilde TSMC bitirecek atiyi hatta büyük zarara uğradı
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yelkowan 9 yıl
Ne verimlilik problemiymiş bu böyle 4770'ten beri bi türlü bitmedi.

28nm'ye geçmeden önce halletseler bari.
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Batuist 9 yıl
ati sıkıntı yaşıyorsa aynı derecede nvidia da yaşıyor.. nvidia da kartlarını TSMC'ye ürettiriyor.. kimse nvidia kart bulmakta zorlanıyoruz demiyor ama hep nedense ati kart bulmakta zorlanıyoruz çünkü firmada verimlilik problemleri var deniliyor.. sanki nvidia başka bir fabrikada üretim yaptırıyor.. Bana bu haberler spekülatifmiş gibi geliyor... sonuçta ben bir üçüncü dünya ülkesi olan Türkiyede 40nm ile hazırlanmış bir kartı rahat rahat alabildim.. Eee daha nee
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IgorStravinsky 9 yıl

Batuist

ati sıkıntı yaşıyorsa aynı derecede nvidia da yaşıyor.. nvidia da kartlarını TSMC'ye ürettiriyor.. kimse nvidia kart bulmakta zorlanıyoruz demiyor ama hep nedense ati kart bulmakta zorlanıyoruz çünkü firmada verimlilik problemleri var deniliyor.. sanki nvidia başka bir fabrikada üretim yaptırıyor.. Bana bu haberler spekülatifmiş gibi geliyor... sonuçta ben bir üçüncü dünya ülkesi olan Türkiyede 40nm ile hazırlanmış bir kartı rahat rahat alabildim.. Eee daha nee

Verimlilik problemlerinin ATI 5xxx serisine denk gelmesi kafalarda soru işaretleri bırakıyor.
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disorderpunk 9 yıl
Nvidia TSMC ye baskı yapıyor :p
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scutaro 9 yıl
Bu işin 28nm'side var ve hala 40nm'de verim sorunu yaşanması ilginç.
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ardicli2000 9 yıl
ATI kırk yılda bir balık tutacaktı.
Ona da TSMC engel oluyor ATI çok kızmıştır.
Da benim anlamadığım neden ATI AMD nin fabrikasında üretüm yapmıyor.
Farklı teknoloji milazım acaba CPU ve GPU üterimi için.
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RaptorFX 9 yıl
eski kartları ayrıştıran fabrikalar var. Ancak direk yonga olarak kullanabilsek baska amaçla asil o vakit güzel olurdu. Hala PCI ve AGP kart arayan varken eldeki eski GPU ları kartalara basip satan firmalar olsa dünya para kazanır bu işten..
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MÇKR_06 9 yıl
tsmc' nin işi zor
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wacd 9 yıl
Eski silikon yongalardan bir geri dönüşüm yapılması mümküm değil mi ki ? Olsa iyi olurdu aslında piyasada bir sürü işe yaramaz eski kart var onları toplayıp yeniden değerlendirebilirlerdi.
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