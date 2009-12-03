TSMC'deki verimlilik problemleri devam ediyor

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Yarıtiletken firmaları adına hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli TSMC firmasının, 40nm üretim sürecindeki verimlilik problemleri devam ediyor. Bir yıla yakın bir süredir 40nm ile üretim gerçekleştiren firma, arka arkaya yaşadığı verimlilik problemlerini henüz aşabilmiş değil. Fabrikasyon sürecindeki sıkıntılar nedeniyl Mayıs ayında lanse edilen ATi Radeon HD 4770 modelinin pazar performansını ciddi ölçüde etki eden TSMC, yoğun çalışmalar sonucunda yaz aylarında verimlilik seviyesini yeniden %60-70'lere çekmesine rağmen tespit edilen yeni sorunlar nedeniyle hacimli GPU üretiminde bir süredir sorun yaşıyor.

Yaşanan son problemler nedeniyle verimlilik seviyesinin %40'lara kadar gerilediği, şu an ise %50'lerde seyrettiği belirtilen firma resmi açıklamasında, yaşanan sorunların yeni yıl ile birlikte aşılacağını duyurmuştu. Normal koşullar altında %90 civarında verimlilik sunması gereken TSMC'nin, yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getireceği ise belirsizliğini korurken, bu durumun özellikle AMD'ye zarar verdiği çünkü DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan firmanın, üretim sorunları nedeniyle yüksek adetli kart satışı gerçekleştiremediği dolayısıyla pazarda bulunabilirlik sıkıntısı yaşadığı biliniyor.

40nm üretim teknolojisindeki sıkıntılar Nvidia'yı da olumsuz etkiliyor ancak Fermi için A3 revizyon GPU tasarımı üzerinde çalışan firmanın, mevcut durumdan AMD kadar etkilenmediği de açık. 40nm için verilen sınavda TSMC'nin ne derece başarılı olduğunu şu an için söylemek güç ancak GPU üretimi için hazırlıklarına devam eden GlobalFoundries firmasının, ekran kartı üreticileri için yeni bir seçenek olacağını söylemek te güç değil.