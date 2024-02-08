TUA, Alper Gezeravcı'nın deney videosunu paylaştı

Tam Boyutta Gör Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından sosyal medya platformu X'de, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği bir video paylaşıldı.

Gezeravcı, videoda plastik dolgulu beyzbol topu, sünger top ve futbol topu ile yaptığı deneyde, topların hareketlerini ve döngüsel reaksiyonlarını gösterdi. Ardından yerçekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu ISS'de dönerek kontrol eden Gezeravcı, son olarak el fenerlerinin kendi ekseni ve farklı dönüş eksenleri etrafında dönmesi halinde gösterdiği reaksiyonları yansıttı.

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ISS'da 13 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı, "Uzayla ilgili deneylere ve araştırmalara olan ilginizin devam edeceğini umuyorum." dedi.

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