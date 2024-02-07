ISS'den ayrılma gerçekleşti: Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı

Yolculuk nasıl devam edecek?
- Yolculuğun sıradaki aşamasında itici sistemler ateşlenerek Dragon kapsülünün ISS’den uzaklaşması sağlanacak.
- Kapsül, gövdeden ayrılacak ve itici fren için ateşleme gerçekleşecek.
- Isı kalkanının devreye girmesi için kapsül dönüş yaparak dikey iniş pozisyonuna geçecek. Kapsül, atmosfere giriş aşamasında 2 bin dereceye kadar ısınacak.
- Yeryüzüne yaklaşıldığında önce 2 paraşüt açılacak, daha sonra ana paraşütler açılacak.
- Atlas Oynanusu ve Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapılacak. İniş suya yapılacak. 1 saat sonra kapsül açılacak.
- Mürettebat, kurtarma botuna alınacak.
- Karaya ulaştıktan sonra havayoluyla Houston’a uçuş gerçekleşecek. Tüm bu süreç 48 saat sürecek.
Alper Gezeravcı’yı taşıyan kapsül 18 Ocak’ta uzaya fırlatılmıştı. 20 Ocak’ta ISS’e giriş yapan Gezeravcı, 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.