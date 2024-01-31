TUA açıkladı: "ISS bugün Türkiye’nin üzerinden geçecek"

Tam Boyutta Gör Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA), sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun tam olarak hangi dakika ve saatte geçeceği duyuruldu.

Yapılan paylaşıma göre Uluslararası Uzay İstasyonu bugün saat 20.11 ile 20.14’te Türkiye’den gözlemlenebilecek. Bulunduğunuz konumda hava bulutsuz ise ISS’i çıplak gözle görebilmeniz mümkün olacak. Ayrıca ISS’i teleskopuyla görüntülemek isteyenler için gözlem kılavuzu da yayınlandı. Paylaşılan bilgileri referans alarak ISS’i teleskopunuzla görüntüleyebilirsiniz.

Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki 10'uncu deneyine başladı 7 sa. önce eklendi

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!

Türkiye’nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye’nin üzerinden geçecek.

Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin.

🗓️31 Ocak 2024

⏰20:11 - 20:14”

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