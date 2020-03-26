TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs hakkında doğruluğu onaylanmış verilerin, araştırmaların ve makalelerin bir arada bulunduğu Covid-19 Web Portalı, TÜBİTAK tarafından kullanıma açıldı.

İlginizi Çekebilir

Üniversiteler bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak

https://covid19.tubitak.gov.tr/

Covid-19 Web Portalı sayesinde vatandaşlarımız koronavirüs hakkındaki doğruluğu onaylanmış son bilgileri tek bir yerden görüntüleyebiliyor. Koronavirüs hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılar ve bilim insanları bu portaldan güncel bilgilere ulaşabilecek. Sitede koronavirüs hakkında yetkinliği bulunan bilim insanlarımızın isimleri ve bilgilerine de yer veriliyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek"

Türk bilim insanlarımızın araştırmaları elde edilen görüş, gelişme ve rapor bilgilerine de yer verilecek. Araştırmalar 3 bölüme ayrılmış. Veri analizi, mikrobiyoloji ve serum. Henüz portala araştırma verileri eklenmemiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.