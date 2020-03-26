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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı

    Türkiye'deki ve dünyadaki koronavirüs çalışmaları, virüsün son durumu ve makalelerin bir arada bulunduğu Covid-19 Web Portalı bugün itibariyle halkın ve araştırmacılarımızın kullanımına sunuldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs hakkında doğruluğu onaylanmış verilerin, araştırmaların ve makalelerin bir arada bulunduğu Covid-19 Web Portalı, TÜBİTAK tarafından kullanıma açıldı.

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    https://covid19.tubitak.gov.tr/

    Covid-19 Web Portalı sayesinde vatandaşlarımız koronavirüs hakkındaki doğruluğu onaylanmış son bilgileri tek bir yerden görüntüleyebiliyor. Koronavirüs hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılar ve bilim insanları bu portaldan güncel bilgilere ulaşabilecek. Sitede koronavirüs hakkında yetkinliği bulunan bilim insanlarımızın isimleri ve bilgilerine de yer veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek"

    Türk bilim insanlarımızın araştırmaları elde edilen görüş, gelişme ve rapor bilgilerine de yer verilecek. Araştırmalar 3 bölüme ayrılmış. Veri analizi, mikrobiyoloji ve serum. Henüz portala araştırma verileri eklenmemiş.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kingsix (Murat Arman) 15 dk.
    Umarim burada verilen bilgiler gercegi yansitiyordur.
    Yanıtla +1
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    fabahcivan (Fatih ) 1 sa.
    İlgilenenler için, bence en iyi anlık güncelenen dünya corona virüs haritası;




    bing.com/...
    Yanıtla +2
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    Askaparta 1 sa.
    Güzel olmuş. Bilgi kirliliğinin içinde temiz ve doğru bilgiler bulmak önemli.
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