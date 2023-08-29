TÜİK, internet ve e-ticaret kullanım oranlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör TÜİK, internet kullanımı ve online alışveriş hakkındaki Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. İnternete erişim oranı, en popüler sosyal medya uygulamaları ve e-ticarette popüler kategoriler belli oldu.

Hanelerde internete erişim oranı yüzde 95,5'e yükseldi

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2023 yılında evden İnternete erişim imkanı olan hanelerin oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artarak %95,5 oldu. 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanımı ise yüzde 87,1 olarak gerçekleşti.

Hanelerde İnternet erişim imkanı ve bireylerde İnternet kullanımı, 2012-2023

e-Devlet hizmetlerini kullanım oranı yüzde 73,9

Son 12 ayda e-Devlet ve dijital kamu hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 73,9 olarak belirlendi. E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçlarında yüzde 69,6 ile kişisel bilgilere erişme amacı ilk sırayı aldı.

İnternetten alışveriş yapanların oranı yüzde 49,5

Son 12 ayda e-ticaret platformlarından mal veya hizmet satın alanların oranı yüzde 49,5 olarak kaytlara geçti. 2022 yılında bu oran yüzde 46,2 olarak belirlenmişti. İnternetten sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4, kadınlarda ise yüzde 46,6 oldu. Son 3 ay içinde (2023’ün ilk 3 ayı) sipariş verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı, 2012-2023

2023’ün ilk 3 ayı içinde internetten sipariş veren kişilerin yüzde 75,5’i giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorisinde alışveriş yaptı. Bunu, %47,6 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, %37,1 ile gıda ürünleri, %32,2 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %28,8 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti. Cinsiyete göre incelendiğinde ise giyim, ayakkabı ve aksesuar sipariş oranı kadınlarda yüzde 81,7, erkeklerde ise yüzde 69,3 oranında oldu.

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Son 3 ayda internetten alışveriş yaptığını söyleyen kişilerin yüzde 30,7’si film veya dizi izleme hizmeti veya aboneliği satın aldı. Yüzde 30,1’i müzik dinleme veya indirme hizmeti, yüzde 17,7’si ise yazılım indirme hizmeti aldı.

Bireylerin yüzde 27,1'i e-ticarette sorun yaşadı

Son 3 ay içinde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde bir sorunla karşılaşan bireylerin oranı 2023 yılında %27,1 oldu. En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla %13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve %11,1 ile yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi oldu.

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,8 puan artarak %18,7 oldu. Bu oranın erkekler için %18,1, kadınlar için %19,4 olduğu görüldü.

En popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %84,9 ile WhatsApp, %69,0 ile YouTube ve %61,4 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla %88,7 ile WhatsApp, %72,6 ile YouTube ve %63,5 ile Instagram uygulamalarını, kadınların %81,1 ile WhatsApp, %65,4 ile YouTube ve %59,3 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

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