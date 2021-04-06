Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı

Tam Boyutta Gör

Oyuncular Ryzen 5000 işlemcilerini MSRP seviyesinden bulamamaktan yakınırken yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılar için yeni Ryzen Threadripper’lar ufukta bile görülmedi.

Öyle ki geçtiğimiz ay perakende pazarına sunulan Zen 2 mimarili Ryzen Threadripper işlemcileri Temmuz 2020’de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla son kullanıcı pazarına sunulan önceki nesil modellerin üzerinden hali hazırda 16 ay geçmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

AMD’nin 4. Nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin kod adı ortaya çıktı

Geçtiğimiz kasım’da raflardaki yerini almaya başlayan Ryzen 5000’in aksine Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper yongalarının gecikmesinin arkasındaki neden resmi ağızdan açıklanmasa da bazı sızıntılar mevcut.



İddialara göre erken mühendislik örneği seviyesindeki yeni Ryzen Threadripper modelleri masaüstü yongalar kadar nesiller arası performans artışı sağlayamıyor. Diğer taraftan anakart üreticileri henüz değil ES yongalar, AGESA yazılımlarını dahi edinememiş.

4. nesil Ryzen Threadripper işlemci ailesi

Daha önceden yaptığı paylaşımlarla bilinen bir Twitter kullanıcısının son gönderisine göre TRX40 soketine devam edilmesi beklenen Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemciler önümüzdeki Ağustos ayında bizlerle olacak.

Ayrıca Bkz. "300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi"

Bununla birlikte popüler sistem bilgi aracı HWinfo’nun son sürümünde yeni nesil Ryzen Threadripper tespitinde iyileşme sunulması da yeni yongalara o kadar da uzak olmadığımızı düşündürüyor.

https://videocardz.com/newz/amd-rumored-to-launch-zen3-based-ryzen-threadripper-5000-chagall-in-august

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.