Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor

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Koronavirüs, bağışıklık sistemini zayıflatıp solunumu da zorlaştırdığı için yaşlıları daha fazla etkiliyor. 60 yaş üstünde daha ölümcül oluyor. Nitekim Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler 61 ve 89 yaşındaydı.

Yaşlı insanların acil ihtiyaçlar dışında ve zorunda olmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda tedbir bulunuyor.

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Yaşlıların toplu taşıma kullanma oranı ne kadar azaldı?

Peki yaşlı insanlar bu uyarıları ne kadar kaale aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre durum pek iç açıcı değil. Türkiye’de henüz koronavirüs vakasının görülmediği, evde durulması çağrısının yapılmadığı 3 Mart Salı gününe kıyasla koronavirüs vaka sayısının 98’e ulaştığının açıklandığı 17 Mart Salı günü toplu taşımada yalnızca yaklaşık yüzde 50 azalma oldu.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu"

3 Mart Salı günü İstanbul’da 60-65 yaşındaki 67 bin 85 vatandaş 170 bin 394 kez, 65 yaş üstü 196 bin 834 kişi de 550 bin 134 kez toplu taşıma araçlarını kullandı. Yani 60 yaş üstü toplam 263 bin 919 kişi, 720 bin 528 yolculuk yaptı.

17 Mart Salı günü 60-65 yaşında 33 bin 592 kişi 82 bin 653 kez, 65 yaş üstü 87 bin 661 kişi 230 bin 600 toplu taşımayı kullandı. Toplamda 60 yaş üstü 121 bin 253 kişi İstanbul'da 313 bin 253 kez toplu taşıma araçlarını kullandı.

3 Mart Salı gününe kıyasla 17 Mart Salı gününü 60 yaş üstü toplu taşıma kullanan kişi sayısı yüzde 54 azaldı. Tüm eğlence mekanları, kafeler, düğün salonları, sinema salonları, spor merkezleri ve sosyal aktivitelerin yapıldığı yerler kapatıldı. Pek çok iş yeri uzaktan çalışmaya başladı, bazı AVM’ler kapatma kararı aldı. Buna rağmen yaşlıların toplu taşıma kullanımının yüzde 54 azalması, belki de yarısının durumu ciddiye almadığını gösteriyor.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-risk-grubundaki-121-bin-kisi-bir-gunde-313-bin-kez-toplu-tasimayi-kullandi-5688249/

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