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    Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor

    İstanbulda neredeyse her yer kapanmasına rağmen koronavirüsün olmadığı döneme göre yaşlıların toplu taşıma kullanma oranı yaklaşık yüzde 50 azaldı. Yaşlıların dışarı çıkmaması gerekiyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor
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    Koronavirüs, bağışıklık sistemini zayıflatıp solunumu da zorlaştırdığı için yaşlıları daha fazla etkiliyor. 60 yaş üstünde daha ölümcül oluyor. Nitekim Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler 61 ve 89 yaşındaydı.

    Yaşlı insanların acil ihtiyaçlar dışında ve zorunda olmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda tedbir bulunuyor. 

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    Yaşlıların toplu taşıma kullanma oranı ne kadar azaldı?

    Peki yaşlı insanlar bu uyarıları ne kadar kaale aldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre durum pek iç açıcı değil. Türkiye’de henüz koronavirüs vakasının görülmediği, evde durulması çağrısının yapılmadığı 3 Mart Salı gününe kıyasla koronavirüs vaka sayısının 98’e ulaştığının açıklandığı 17 Mart Salı günü toplu taşımada yalnızca yaklaşık yüzde 50 azalma oldu. 

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu"

    3 Mart Salı günü İstanbul’da 60-65 yaşındaki 67 bin 85 vatandaş 170 bin 394 kez, 65 yaş üstü 196 bin 834 kişi de 550 bin 134 kez toplu taşıma araçlarını kullandı. Yani 60 yaş üstü toplam 263 bin 919 kişi, 720 bin 528 yolculuk yaptı.

    17 Mart Salı günü 60-65 yaşında 33 bin 592 kişi 82 bin 653 kez, 65 yaş üstü 87 bin 661 kişi 230 bin 600 toplu taşımayı kullandı. Toplamda 60 yaş üstü 121 bin 253 kişi İstanbul'da 313 bin 253 kez toplu taşıma araçlarını kullandı.

    3 Mart Salı gününe kıyasla 17 Mart Salı gününü 60 yaş üstü toplu taşıma kullanan kişi sayısı yüzde 54 azaldı. Tüm eğlence mekanları, kafeler, düğün salonları, sinema salonları,  spor merkezleri ve sosyal aktivitelerin yapıldığı yerler kapatıldı. Pek çok iş yeri uzaktan çalışmaya başladı, bazı AVM’ler kapatma kararı aldı. Buna rağmen yaşlıların toplu taşıma kullanımının yüzde 54 azalması, belki de yarısının durumu ciddiye almadığını gösteriyor.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-risk-grubundaki-121-bin-kisi-bir-gunde-313-bin-kez-toplu-tasimayi-kullandi-5688249/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Beybaba62 (Yasin YALÇIN) 1 gün en beğenilen
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    saveyourself 1 gün Beybaba62
    Yasli genc falan hikaye.

    Eger malum partiye giden oylarin cogu genclerden olsaydi, hukumet gencler cok yoruluyor, yaslilar ayakta durarak dinc kalabilir diyerek genclere bedava yapardi. Siz de oy atin size de bedava olsun. Olay bu
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 gün Beybaba62
    sizin yaşlılara düşman olmanızın arkasında ne var merak ettim doğrusu... yoksa...
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    Frost05 1 gün
    Doğal Seleksiyon diyince kızıyorlar ama. Hiç acımıyorum vallahi.
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    _S_R_ (eser elbasan) 1 gün
    Laf anlatmak çok zor bunlara.Belli bir yaştan sonra çocuk gibi oluyorlar.
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    Yorumlar (91) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 56 dk.
    Direkt yasaklanmalı toplu taşıma kullanmaları. 60 yaş üstünü hiçbir toplu taşımaya almayacaksın. Dışarı çıkanlara da ceza keseceksin.



    Bunların bilinçsizce tavırları nedeniyle sağlık sistemi çöktükten sonra bunun hesabını kimse veremez.



    Belediye başkanı derhal tavsiye de bulunmayı bırakıp yasak getirmelidir.



    Bununla beraber dün belgrat ormanı ne halde görüldü. Derhal bu tip sosyal alanlar kapatılmalıdır. Ekrem anca tavsiye de bulunuyor oy kaybetme korkusuyla işi savsaklıyor.
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 4 sa.
    Mecburen ise gideni vardir her yer coranayi takmiyor devletin mecbur degilseniz cikmayin diyecegine resmi tatil ilan etmesi lazim, biz bankayiz mesela nasil kapatalim
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    Modelyum (Serdar E) 6 sa.
    Dikkat Çok Önemli..! Acil bir farkındalık oluşturmalıyız, el teması ve yüze dokunma kesin bulaşma nedenidir, acil ihtiyaçlar için dışarı çıkmak ve toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar için •TEK ELDİVEN• kampanyası başlatalım tek eldiven ulusal mücadelemiz için, eldiven'siz el kişisel kullanım için (toplu taşımada eldivenli el kullanılmalı) diğer el kişisel ihtiyaç için (anahtar cüzdan telefon vb.) eve dönüldüğünde hiçbir temas olmadan eller su ve sabun ile iyice yıkanmalı. Bununla ilgili bir resim hazırlayıp paylaştım lütfen kopyalayıp paylaşın.

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    _CeKoCu_ (Deniz BAYRAKTAR) 12 sa.
    Otobüste alınan tedbirlere muhalefet olanları otobüsde ve medyada görünce umrumda değiller beter olsunlar. Bizi düşünmeyeni biz mi düşünelim. Ayrıca belediyelerde bu konuda hala önlem almış değil sanırım hala ücretsiz cirit atıyorlar.
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    tolgabozkir 15 sa. yeni yorumcu
    yaw emekli maaşı yetmiyor çoguna çalışıyor bir çogu
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    mehmetozpeynirci 15 sa. yeni yorumcu
    yaşlı ama çalışanlarda var onları da göz önünde bulundurmak lazım
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    Cosmic Love (Mister Welch) 16 sa.
    Şu an bindiğim dolmuş tıklım tıklım ve en az üçte biri yaşlı
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    abdullahdemir77 17 sa. yeni yorumcu
    dua ile korunabileceklerini düşünüyorlar ama keşke öyle olmadıklarını anlatabilseydik
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    xml-arif (arif yuksel) 17 sa.
    yaşlılara göre anlaşılabilir bir şey değil bu çoğu duaların onları koruyabileceğini düşünüyor
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    cemiltekin56 17 sa. yeni yorumcu
    sokakta banklarda oturacagına evinde otur balkonunda otur işte yanı şey değil mi
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    7574 kez okundu.
    79 kişi, toplam 91 yorum yazdı.

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