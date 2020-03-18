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    Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ikinci ölüm vakası da gerçekleşti. 93 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı ise 191 oldu. Sağlık Bakanı açıklama yaptı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu

    Ülkemize de ulaşan koronavirüs salgınında üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yeni ölüm haberini verirken ulaşılan son rakamı da açıkladı.

    Rakam kabarıyor

    Yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ikinci ölüm de gerçekleşti. Ölen hasta 61 yaşında ve bir erkek. Yeni koronavirüs vaka sayısı ise 93 oldu. Böylece toplamda 2 ölüm ve 191 vaka sayısına ulaşılmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı"

    Bakan Koca tedbir almanın ne kadar önemli olduğunu son vaka sayılarıyla artık anlamamız gerektiğini ifade ediyor. Evden çıkmayarak virüsün yayılma riskini ortadan kaldırmak büyük önem taşıyor.



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    WB 2 gün en beğenilen
    Tum dunya yangin yerine donmusken suan durum hala iyi. Olen vatandaslarimizin mekani cennet olsun. Hukumetimiz alninin akiyla cikmak icin elinden geleni yapiyor. Suan 2000’lerdeki gibi siyasi iktidarsizligin hukum surdugu bir koalisyon hukumeti olsaydi vay halimize. Asil o zaman italyadan berbat olmustuk..
    Tum dunya yangin yerine donmusken suan durum hala iyi. Olen vatandaslarimizin mekani cennet olsun. Hukumetimiz alninin akiyla cikmak icin elinden geleni yapiyor...
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    8 Yanıt Yanıtla +34
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    001ATB (Ahmet Turan) 2 gün WB
    Boş boş siyaset yapma arkadaşım ya,konu siyaset mi şu an?her olaya siyaset bulaştırmayın artık ya yeter...
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    Sirchade 2 gün WB
    Önce güzel başladın, sonra sıvadın. Burası provokasyon yeri mi?
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    huntedman (ahmet yılmaz) 2 gün WB
    Atalarımız ne demiş.

    Katranı kaynatsan olur mu şeker,
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    ProfXavier (Emre Taner) 2 gün
    Eski kara kuvvetleri komutanı aytaç yalman da korona dan ölmüş. vaka ne 2 ne 3 ne de onların söylediği gibi. nasıl bir döneme denk geldik böyle...

    Haber uydurma diyenlere gelsin cumhuriyet.com.tr/...

    Ayrıca Euronews haberi doğrulatmış tr.euronews.com/...

    Bu açıklamayı da beynini kullananlar için yapıyorum; Koskoca kara kuvvetleri komutanı ölüyor ve askeri tören yapılmıyor! Neden alelacele gömülüyor,eşi ve kızı karantinaya alınıyor? Eşi neden covid-19 değil, zatürre diyor?

    Şimdi de CNN konuyu teyit etti > cnnturk.com/...

    Bu da ikinize kapak olsun.@mamoo @Galatas4ray
    Eski kara kuvvetleri komutanı aytaç yalman da korona dan ölmüş. vaka ne 2 ne 3 ne de onların söylediği gibi. nasıl bir döneme denk geldik böyle...
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    4 Yanıt Yanıtla +27
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    mamoo (mehmet akdemir) 2 gün ProfXavier
    müş miş te mış mış. Kabahat sende değil teknoloji sitesini milliyet gazetesi zanneden editör ve yönetimde. Ölüm bahane tık şahane.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün ProfXavier
    Bide bakan ne demiş ona bakalım dimi sen tek taraflı medyaya inandıgın için saklandı gibi bir algı oluşturuyorsun.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
    4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat edildi. Gelir gelmez entübe edildi. Daha önce KOAH tanısı konulan bir hasta. O dönem yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olduğu için çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde dün eşi dahil dün çıkanlar oldu. Başta negatif sonra pozitif çıkanlar olabilir. Bununla birlikte başta pozitif sonra negatif sonra tekrar pozitif çıkanlar oluyor.Aytaç Yalman'ın eşi ve yakınlarının da pozitif çıkması nedeniyle hekim arkadaşlar koronavirüs olabilir olarak yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Allah'tan rahmet yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.
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    mamoo (mehmet akdemir) 1 gün ProfXavier
    Verdiğin kaynaklara baktım. Onlarda senin gibi mış-miş. Hepsi korona iddaası var diyor ama sen kesin kanıya varıyorsun. CNN hastane yazılı açıklama yaptı diyor ama açıklama metni diye birşey yazmışlar gerçek olup olmadığı belli değil. Bunu araştırmak için eski adı ile GATA yeni adı ile AbdulHamidhan hastanesinin sitesine girdim orada da herhangi bir açıklama duyuru vs. yok. HANİ NEREDE?.

    Ben sana bunları yazarken Bakan F. Koca Komutanımızın koronadan vefat ettiğini açıklıyordu ekranda. Benim için en doğru en kesin bilgi budur. Al sana mışsız mişsiz haber/bilgi!

    Bu soruyu beynini kullandığını zannedenler için soruyorum: devlet neden ölümleri yada vaka sayısını saklasın?

    Ne yararı var ?
    Ne zararı var ?

    "Devlet şehit sayısını saklıyor. Gerçek şehit sayısı 150-200" diyorlar.
    Soruyorum:
    Bunların cenazelerine ne oldu?
    Aileleri bunları aramayacak mı ?
    Aileleri hükümet yandaşı olsun diyelim. Hepsi mi hükümet yandaşı? bir tanesi bilemi hükümetten nefret eden biri değil ki ortalığı ayağa kaldırmıyor?
    Sağ kurtulanlar damı yalan söylüyor? hadi onlarda hükümet yanlısı olsun. Hepsi mi hükümet yanlısı?

    Sen duymak istediğin şeylere inanıyorsun.

    bence bu konuşan zat ile konuyu erdoğana bağlasın diye kedinin ciğere baktığı gibi bakan sunucu ile aynı kafadasınız:
    twitter.com/...
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    xAdli 2 gün
    Yakında solcular şunu diyecekler " Şu kadar daha insan ölürse hükümet düşecek" Muharrem İncenin dedigi gibi bunlar harbi şizofren.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    CleanCoders (Fatih ) 1 gün
    Ha gayret, 1000 kişi daha ölürse AB olaya el koyacak, hükumet düşecek. Not: bu bir ironidir. ciddiye almayın. mesajım art niyetli kişilere
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    DH Misafiri 1 gün
    Evde kalın diyorsunuz fabrikada calışıyoruz bir coğumuz özel sektör yani iş yerlerine mecbur gidiyoruz evde kal demeyin evde kalacak imkan yaratın..
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    DH Misafiri 1 gün
    Şahsi düsüncem bence restoran ve lokantalar kapatılmali beli bi süre cunku yedin bi lokmadan bile kapıyorsun
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Yaa bari şu konuda siyaset yapmayın
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Bir an önce biter şu salgın her gün artıyor artış oranı çok fazla inşallah kontrol altına alınır
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün ProfXavier
    Öyle bişe yok abim korona hastalarının tedavi gördüğü kartal eğitim ve araştırma hastanesinde çalışıyor evimize 3 dk yakınlıkta hastane.Yalan yanlış haberlere inanmayın ve yaymayın ölü sayılarını saklamıyorlar.
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    faniseyler (halit özdemir) 2 gün
    Böylesi zamanlarda ve yaşadığımız şu imtihan günlerinde yersiz korku ve paniğe kapılmak tevekküle aykırıdır. Alabildiğine soğukkanlı, serinkanlı olmalıyız. Biz kullar, maddî ve mânevî sebeplere tevessül etmekle mükellefiz, neticeyi halk edecek, yaratacak olan ancak ve sadece Allahü teâlâdır; “O, ne güzel vakildir!” Dayanışma içinde, birlik içinde olup, gerektiğinde yarım ekmeğimizi bile paylaşacak cömertlik göstermeliyiz. Böyle bir zamanda market raflarını boşaltma fırsatçılığı, bencillik ve acınası bir zavallılıktır. Marketleri, polis ve jandarmanın beklemek zorunda kalması, bu topraklara yakışmayan ayıpların ayıbı çirkin bir manzaradır.
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    wolferto (mehmet öz) 2 gün
    devlet bize yalan söylir ülkenin yarısı öldü bakın sokaklarda insan yok 61 yaşında değilmiş 16 yaşındamış yanlış yazmışlar hükümet öyle istir sonra a yanlış yazmışız diyip 16 yaparsınız dirr.
    Biri bana bişi olmaz der dışa çıkar biri günlül alışkanlıklarından vazgecemez kafe ye gider avm ye gider bakın çok net sadece zaruri ihtiyaçlarınız için dışarı çıkın bu sayı artacak kaçışı yok kendini izole etmeyen bi şüphelinin kaç kişiye bulaştırma riski var sayısını kestiremicek kadar fazla her vaka haberinde ha 2 bişi değil ha 23 bişi değil derken ha bin sonunda daha çin kadar vaka olmadık diyene kadar devam mı edicez saglık bakanının uyarılarınla dalga gecenleriduydum ya kendileri hastalandımı yine suçlayacak birini mi arayacaklar midem bulanınca corandan mı diye şüpheleneyim diyorum şüphelenemiyorum çünkü bu bahsettiğim insanlar yeterince bulandırıyor
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    -Blue- 2 gün yeni yorumcu
    Umarım bir an önce atlatırız şu salgını
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    xAdli 2 gün
    Yakında solcular şunu diyecekler " Şu kadar daha insan ölürse hükümet düşecek" Muharrem İncenin dedigi gibi bunlar harbi şizofren.
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