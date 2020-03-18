Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu

Ülkemize de ulaşan koronavirüs salgınında üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yeni ölüm haberini verirken ulaşılan son rakamı da açıkladı.
Rakam kabarıyor
Yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ikinci ölüm de gerçekleşti. Ölen hasta 61 yaşında ve bir erkek. Yeni koronavirüs vaka sayısı ise 93 oldu. Böylece toplamda 2 ölüm ve 191 vaka sayısına ulaşılmış oldu.
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Bakan Koca tedbir almanın ne kadar önemli olduğunu son vaka sayılarıyla artık anlamamız gerektiğini ifade ediyor. Evden çıkmayarak virüsün yayılma riskini ortadan kaldırmak büyük önem taşıyor.
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Katranı kaynatsan olur mu şeker,
Haber uydurma diyenlere gelsin cumhuriyet.com.tr/...
Ayrıca Euronews haberi doğrulatmış tr.euronews.com/...
Bu açıklamayı da beynini kullananlar için yapıyorum; Koskoca kara kuvvetleri komutanı ölüyor ve askeri tören yapılmıyor! Neden alelacele gömülüyor,eşi ve kızı karantinaya alınıyor? Eşi neden covid-19 değil, zatürre diyor?
Şimdi de CNN konuyu teyit etti > cnnturk.com/...
Bu da ikinize kapak olsun.@mamoo @Galatas4ray
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat edildi. Gelir gelmez entübe edildi. Daha önce KOAH tanısı konulan bir hasta. O dönem yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olduğu için çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde dün eşi dahil dün çıkanlar oldu. Başta negatif sonra pozitif çıkanlar olabilir. Bununla birlikte başta pozitif sonra negatif sonra tekrar pozitif çıkanlar oluyor.Aytaç Yalman'ın eşi ve yakınlarının da pozitif çıkması nedeniyle hekim arkadaşlar koronavirüs olabilir olarak yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Allah'tan rahmet yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.
Ben sana bunları yazarken Bakan F. Koca Komutanımızın koronadan vefat ettiğini açıklıyordu ekranda. Benim için en doğru en kesin bilgi budur. Al sana mışsız mişsiz haber/bilgi!
Bu soruyu beynini kullandığını zannedenler için soruyorum: devlet neden ölümleri yada vaka sayısını saklasın?
Ne yararı var ?
Ne zararı var ?
"Devlet şehit sayısını saklıyor. Gerçek şehit sayısı 150-200" diyorlar.
Soruyorum:
Bunların cenazelerine ne oldu?
Aileleri bunları aramayacak mı ?
Aileleri hükümet yandaşı olsun diyelim. Hepsi mi hükümet yandaşı? bir tanesi bilemi hükümetten nefret eden biri değil ki ortalığı ayağa kaldırmıyor?
Sağ kurtulanlar damı yalan söylüyor? hadi onlarda hükümet yanlısı olsun. Hepsi mi hükümet yanlısı?
Sen duymak istediğin şeylere inanıyorsun.
bence bu konuşan zat ile konuyu erdoğana bağlasın diye kedinin ciğere baktığı gibi bakan sunucu ile aynı kafadasınız:
twitter.com/...