Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu

Ülkemize de ulaşan koronavirüs salgınında üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yeni ölüm haberini verirken ulaşılan son rakamı da açıkladı.

Rakam kabarıyor

Yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ikinci ölüm de gerçekleşti. Ölen hasta 61 yaşında ve bir erkek. Yeni koronavirüs vaka sayısı ise 93 oldu. Böylece toplamda 2 ölüm ve 191 vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı"

Bakan Koca tedbir almanın ne kadar önemli olduğunu son vaka sayılarıyla artık anlamamız gerektiğini ifade ediyor. Evden çıkmayarak virüsün yayılma riskini ortadan kaldırmak büyük önem taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.