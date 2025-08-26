Tümamiral Yetkin duyurdu: "Uçak gemisi 2028'de denize indirilecek"

MUGEM'de inşaat sürüyor
Tümamiral Yetkin, CNN Türk’te katıldığı programda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı “Milli Uçak Gemisi’nin inşasına başladık. 285 metre olacak, 60.000 ton. Anadolu 230 metreydi, 27.000 tondu. Kızılelma, TB3, Anka ve TB2’ler inip kalkacak. En geç 2027-2028’de denize indirmeyi hedefliyoruz. Suya indirildikten sonra donatımına başlayacağız, ondan sonra 5 sene içinde de teslim edilebileceğini değerlendiriyoruz. Bunu sadece biz yapamayacağız. Kardeş tersanelerimizle mega bloklara bölüyoruz. Suyu indirilmesiyle sistem entegrasyonları yapılacak. 2030’a kalmayız.”
Tümamiral Yetkin aynı zamanda ilerleyen aylarda Milli Uçak Gemisi’nin test uçuş rampasını da tamamlayacaklarını ve bu rampanın BAYKAR ve TUSAŞ’a verileceğini aktardı. İlgili firmalar bu rampa sayesinde karada uçuş testleri gerçekleştirebilecek.
MUGEM (Milli Uçak Gemisi) özellikleri
- Hava araçları: Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA
- İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir)
- Uzunluk: 285m
- Genişlik: 72m
- Su çekimi (Draft): 10,1m
- Deplasman: 60.000t
- Azami hız: 25kts
- Seyir sığası (Menzil): 10.000 deniz mili
- Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
- Ana tahrik sistemi: COGAG (4 adet LM 2500 G/T)
- Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
- Kalkış/iniş sistemi: STOBAR
- Pist sayısı: 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş)
- Personel sayısı: 400-500