Tümamiral Yetkin duyurdu: "Uçak gemisi 2028'de denize indirilecek"

Tam Boyutta Gör Türkiye, MUGEM (Milli Uçak Gemisi) projesinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu yılın başlarında İstanbul Tersanesi’nde ilk çalışmaların başladığı uçak gemisinde inşaat süreci devam ediyor. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, restorasyon çalışmaları tamamlanan Savarona yatında Milli Uçak Gemisi hakkında önemli bilgiler verdi.

MUGEM'de inşaat sürüyor

Tümamiral Yetkin, CNN Türk’te katıldığı programda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı “Milli Uçak Gemisi’nin inşasına başladık. 285 metre olacak, 60.000 ton. Anadolu 230 metreydi, 27.000 tondu. Kızılelma, TB3, Anka ve TB2’ler inip kalkacak. En geç 2027-2028’de denize indirmeyi hedefliyoruz. Suya indirildikten sonra donatımına başlayacağız, ondan sonra 5 sene içinde de teslim edilebileceğini değerlendiriyoruz. Bunu sadece biz yapamayacağız. Kardeş tersanelerimizle mega bloklara bölüyoruz. Suyu indirilmesiyle sistem entegrasyonları yapılacak. 2030’a kalmayız.”

Tümamiral Yetkin aynı zamanda ilerleyen aylarda Milli Uçak Gemisi’nin test uçuş rampasını da tamamlayacaklarını ve bu rampanın BAYKAR ve TUSAŞ’a verileceğini aktardı. İlgili firmalar bu rampa sayesinde karada uçuş testleri gerçekleştirebilecek.

MUGEM (Milli Uçak Gemisi) özellikleri

Tam Boyutta Gör 285 metre uzunluğa ve 72 metre genişliğe sahip olan MUGEM’den jet motorlu uçaklar kalkış ve iniş yapacak. Geminin deplasman ağırlığı 60 bin tonun üzerinde olacak. 50 uçak taşıyabilecek. Geminin yüzde 85’in üzerinde yerlilik oranı ile üretilmesi planlanıyor. Milli uçak gemisi, yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek. Yani İstanbul'dan New York'a kadar gidip gelebilecek.

Hava araçları: Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA

İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir)

Uzunluk: 285m

Genişlik: 72m

Su çekimi (Draft): 10,1m

Deplasman: 60.000t

Azami hız: 25kts

Seyir sığası (Menzil): 10.000 deniz mili

Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS

Ana tahrik sistemi: COGAG (4 adet LM 2500 G/T)

Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)

Kalkış/iniş sistemi: STOBAR

Pist sayısı: 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş)

Personel sayısı: 400-500

