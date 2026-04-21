    Milli uçak gemisi için geri sayım başladı: 2027’de denize indirilecek

    Türkiye’nin milli uçak gemisi için geri sayım başladı. İnşası hızla süren dev platformun 2027’de denize indirilmesi hedeflenirken donanmanın üretim kapasitesi ise dikkat çekiyor.

    Türk Deniz Kuvvetleri’nin en büyük projelerinden biri olan milli uçak gemisinde inşa süreci hız kesmeden devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek geminin önümüzdeki yıl denize indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

    Güney Ege’de düzenlenen KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Tatlıoğlu, “Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

    Aynı anda onlarca savaş gemisi inşa ediliyor

    Türk Deniz Kuvvetleri’nin mevcut kapasitesine ilişkin bilgiler de paylaşan Tatlıoğlu, tersanelerde eş zamanlı olarak 41 savaş gemisinin inşa edildiğini, bu sayının yakın dönemde 50’ye ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Bu projeler arasında milli denizaltı Atılay (MİLDEN projesi altında) da bulunuyor.

    Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde 12 aktif denizaltı ve 1 eğitim denizaltısı yer alırken Reis sınıfı denizaltılardan Murat Reis’in ilk seyrini gerçekleştirdiği belirtildi. Buna ek olarak 3 denizaltının daha inşa süreci devam ediyor.

    Türk savunma sanayisinin deniz platformlarında önemli bir eşiği geçtiğini belirten Tatlıoğlu, bugüne kadar İstif sınıfı fırkateyn İstanbul, milli korvetler, mayın avlama gemileri, hücum botlar ve çıkarma gemilerinin başarıyla geliştirildiğini hatırlattı.

    “Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz. Milli denizaltımızın da inşa faaliyetleri çok iyi gidiyor ve sadece platform olarak değil, aynı zamanda o platformlarda kullanacağımız milli güdümlü mermimizi yaptık, Atmaca. Milli torpidomuzu yaptık, Akya. Milli mayınımızı yaptık, ilk defa Türk mayınımızı yaptık, Malaman mayını. Hem platform yapıyoruz hem de bu platformlarda kullanacağımız milli ve yerli güdümlü mermilerimizi, roketlerimizi, torpidolarımızı yapıyoruz”

    Yapay zeka yatırımları büyüyor

    Deniz Kuvvetleri’nin üretim altyapısında da önemli genişleme yaşandı. Daha önce Gölcük, İstanbul ve İzmir’de bulunan askeri tersanelere Mersin ve Aksaz’ın eklenmesiyle toplam sayı 5’e yükseldi.

    Bununla birlikte teknolojik dönüşüm çalışmalarına da hız verildi. Tatlıoğlu, proje tasarım ofisleri ve yapay zeka merkezlerinin büyütüldüğünü, yeni nesil savaş gemilerinde yapay zeka destekli “akıllı gemi” konseptine geçiş yapıldığını açıkladı.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

