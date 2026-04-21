Milli uçak gemisi için geri sayım başladı: 2027’de denize indirilecek

Türk Deniz Kuvvetleri’nin en büyük projelerinden biri olan milli uçak gemisinde inşa süreci hız kesmeden devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek geminin önümüzdeki yıl denize indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Güney Ege’de düzenlenen KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Tatlıoğlu, “Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz” dedi.
Aynı anda onlarca savaş gemisi inşa ediliyor
Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde 12 aktif denizaltı ve 1 eğitim denizaltısı yer alırken Reis sınıfı denizaltılardan Murat Reis’in ilk seyrini gerçekleştirdiği belirtildi. Buna ek olarak 3 denizaltının daha inşa süreci devam ediyor.
“Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz. Milli denizaltımızın da inşa faaliyetleri çok iyi gidiyor ve sadece platform olarak değil, aynı zamanda o platformlarda kullanacağımız milli güdümlü mermimizi yaptık, Atmaca. Milli torpidomuzu yaptık, Akya. Milli mayınımızı yaptık, ilk defa Türk mayınımızı yaptık, Malaman mayını. Hem platform yapıyoruz hem de bu platformlarda kullanacağımız milli ve yerli güdümlü mermilerimizi, roketlerimizi, torpidolarımızı yapıyoruz”
Yapay zeka yatırımları büyüyor
Deniz Kuvvetleri’nin üretim altyapısında da önemli genişleme yaşandı. Daha önce Gölcük, İstanbul ve İzmir’de bulunan askeri tersanelere Mersin ve Aksaz’ın eklenmesiyle toplam sayı 5’e yükseldi.
Bununla birlikte teknolojik dönüşüm çalışmalarına da hız verildi. Tatlıoğlu, proje tasarım ofisleri ve yapay zeka merkezlerinin büyütüldüğünü, yeni nesil savaş gemilerinde yapay zeka destekli "akıllı gemi" konseptine geçiş yapıldığını açıkladı.
