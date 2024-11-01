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    Milli Uçak Gemisi yakıt ikmali yapmadan ABD’ye gidip gelebilecek

    Milli Uçak Gemisi projesi hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Dizayn Proje Ofisi müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, geminin yakıt ikmali yapmadan ABD’ye gidip gelebilecek dedi.
    Milli Uçak Gemisi yakıt ikmali yapmadan ABD’ye gidip gelebilecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma sanayiinde büyük bir adım olarak görülen Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesi hızla ilerliyor. Türkiye’yi küresel deniz gücü haline getirecek olan bu dev platform, İstanbul’dan New York’a kadar yakıt ikmali yapmadan gidip gelebilecek kapasiteye sahip olacak. BAYKAR ve TUSAŞ gibi yerli savunma sanayi devleriyle ortak yürütülen projede tasarım çalışmalarında sona geliniyor.

    MUGEM'de 50 insanlı ve insansız uçak yer alacak

    Milli uçak gemisi projesi, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Dizayn Proje Ofisi tarafından yönetiliyor. Projeyi yöneten Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, “Gemi tasarımında kritik unsur olan uçuş güvertesi tamamlandı. Gemide yerli sistemlerin kullanılmasını hedefliyor ve milli uçak gemimizde yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı bekliyoruz. Yakıt tüketimini azaltmaya yönelik yeni tip yumru baş tasarımı geliştirdik. Milli uçak gemisine özel sessiz pervane tasarladık” dedi.

    Milli Uçak Gemisi yakıt ikmali yapmadan ABD’ye gidip gelebilecek Tam Boyutta Gör
    Geminin teknik detayları hakkında bilgi veren Uçar, geminin yaklaşık 60 bin ton deplasmana, 72 metre genişliğe ve 285 metre uzunluğa sahip olacağını belirtti. 25 knots azami sürate sahip olacak gemi, yakıt ikmali yapmadan İstanbul’dan New York’a kadar gidip gelebilme kabiliyetine sahip olacak. Üzerinde 50’ye kadar insanlı ve insansız hava aracı iniş-kalkış yapabilecek. BAYKAR’ın Kızılelma ve TB-3’ü, TUSAŞ’ın Hürjet ve ANKA-3 modelleri gibi milli hava araçlarımız da bu platformda yer alacak. KAAN’ın bu gemiye inecek bir varyantı henüz bulunmuyor yani uçak gemisine iniş veya kalkış yapamayacak.
    Milli Uçak Gemisi yakıt ikmali yapmadan ABD’ye gidip gelebilecek Tam Boyutta Gör
    Projede yerlilik oranına büyük önem veriliyor. Tüm sistemlerde yerli savunma sanayi firmalarıyla işbirliği yapılıyor. Gemi için özel olarak geliştirilen sessiz pervane ve yakıt tüketimini azaltan yumru baş tasarımı dikkat çekiyor. Bu yenilikçi tasarımların düşman unsurların gemiyi tespit etmesini zorlaştıracağı ve uzun süreli operasyonlarda yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor.

    Yakıt ikmalsiz New York’a gidip gelebilecek

    Milli Uçak Gemisi yakıt ikmali yapmadan ABD’ye gidip gelebilecek Tam Boyutta Gör
    Milli uçak gemisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 10 bin deniz mili boyunca, yani İstanbul’dan New York’a kadar yakıt ikmali yapmadan seyahat edebilme kapasitesine sahip olması. Geminin ana tahrik sistemi 4 gaz türbininden oluşuyor ve bu sistem sayesinde yüksek hızlarda uzun mesafeler kat edilebilecek.

    Güverte tasarımı tamamlandı

    Halihazırda Dizayn Proje Ofisi bünyesinde toplam 110 kişilik bir ekip yer alıyor ve bu ekip aynı zamanda BAYKAR ve TUSAŞ ile müşterek çalışmalar yürütüyor. Uçar, yaptığı açıklamada tamamlanan çalışmalara da değindi; “Öncelikle uçak gemisinin en kritik unsuru olan uçuş güvertemizin tasarımı için yerli ve milli hava araçlarımızı esas alarak BAYKAR ve TUSAŞ firmaları ile birlikte çalıştık. Çalışmalarımızın sonucunda rampalı uçuş güvertemiz ile hangar tasarımını tamamladık. Bununla birlikte, uçuş güvertesini taşıyacak teknenin formunu tasarladık, endazesini oluşturduk, ağırlık, kapasite hesapları ve sevk analizlerimizi yaparak geminin ihtiyaç duyacağı itki gücünü ve sevk sistemini de belirledik. Gemimizin tüm dünya denizlerindeki en kötü deniz durumlarında harekat icra edebilmesi için denizcilik analizlerini yaptık.

    285 metre tam boya sahip olan Milli Uçak Gemisi’nin güvertesi 3 koşu yollu çift kalkış pisti ve 1 iniş pistinden oluşacak. Hava araçlarının kısa mesafeden kalkışı ve iniş için halatlı yakalama sistemi STOBAR kullanılacak. Geminin yerlilik oranının ise yüzde 80’in üzerinde olması hedefleniyor.

    Milli Uçak Gemisi MUGEM Özellikleri

    • Hava araçları: Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA
    • İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir)
    • Uzunluk: 285m
    • Genişlik: 72m
    • Su çekimi (Draft): 10,1m
    • Deplasman: 60.000t
    • Azami hız: 25kts
    • Seyir sığası (Menzil): 10.000 deniz mili
    • Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
    • Ana tahrik sistemi: COGAG (4 adet LM 2500 G/T)
    • Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
    • Kalkış/iniş sistemi: STOBAR
    • Pist sayısı: 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş)
    • Personel sayısı: 400-500

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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