Milli Uçak Gemisi yakıt ikmali yapmadan ABD’ye gidip gelebilecek

- MUGEM'de 50 insanlı ve insansız uçak yer alacak
- Yakıt ikmalsiz New York’a gidip gelebilecek
- Güverte tasarımı tamamlandı
- Milli Uçak Gemisi MUGEM Özellikleri
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MUGEM'de 50 insanlı ve insansız uçak yer alacak
Milli uçak gemisi projesi, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Dizayn Proje Ofisi tarafından yönetiliyor. Projeyi yöneten Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, “Gemi tasarımında kritik unsur olan uçuş güvertesi tamamlandı. Gemide yerli sistemlerin kullanılmasını hedefliyor ve milli uçak gemimizde yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı bekliyoruz. Yakıt tüketimini azaltmaya yönelik yeni tip yumru baş tasarımı geliştirdik. Milli uçak gemisine özel sessiz pervane tasarladık” dedi.
Yakıt ikmalsiz New York’a gidip gelebilecek
Güverte tasarımı tamamlandı
Halihazırda Dizayn Proje Ofisi bünyesinde toplam 110 kişilik bir ekip yer alıyor ve bu ekip aynı zamanda BAYKAR ve TUSAŞ ile müşterek çalışmalar yürütüyor. Uçar, yaptığı açıklamada tamamlanan çalışmalara da değindi; “Öncelikle uçak gemisinin en kritik unsuru olan uçuş güvertemizin tasarımı için yerli ve milli hava araçlarımızı esas alarak BAYKAR ve TUSAŞ firmaları ile birlikte çalıştık. Çalışmalarımızın sonucunda rampalı uçuş güvertemiz ile hangar tasarımını tamamladık. Bununla birlikte, uçuş güvertesini taşıyacak teknenin formunu tasarladık, endazesini oluşturduk, ağırlık, kapasite hesapları ve sevk analizlerimizi yaparak geminin ihtiyaç duyacağı itki gücünü ve sevk sistemini de belirledik. Gemimizin tüm dünya denizlerindeki en kötü deniz durumlarında harekat icra edebilmesi için denizcilik analizlerini yaptık.”
285 metre tam boya sahip olan Milli Uçak Gemisi’nin güvertesi 3 koşu yollu çift kalkış pisti ve 1 iniş pistinden oluşacak. Hava araçlarının kısa mesafeden kalkışı ve iniş için halatlı yakalama sistemi STOBAR kullanılacak. Geminin yerlilik oranının ise yüzde 80’in üzerinde olması hedefleniyor.
Milli Uçak Gemisi MUGEM Özellikleri
- Hava araçları: Bayraktar TB3, ANKA 3, HÜRJET, KIZILELMA
- İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet uçuş güvertesinde. Artabilir)
- Uzunluk: 285m
- Genişlik: 72m
- Su çekimi (Draft): 10,1m
- Deplasman: 60.000t
- Azami hız: 25kts
- Seyir sığası (Menzil): 10.000 deniz mili
- Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
- Ana tahrik sistemi: COGAG (4 adet LM 2500 G/T)
- Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
- Kalkış/iniş sistemi: STOBAR
- Pist sayısı: 3 adet (2 adet kalkış ve 1 adet iniş)
- Personel sayısı: 400-500
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über