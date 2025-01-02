Tarihi an! TF-2000 Muhribi, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı'nın inşası başladı

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirirken Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Tuğamiral Aktürk, TF-2000 Hava Savunma Muhribi ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesiminin yapıldığını duyurdu.

TF-2000, Milli Uçak Gemisi ve MİLDEN'de süreç başladı





“Mavi Vatan” için hayati öneme sahip üç proje olan TF-2000 Hava Savunma Muhribi, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) ve Milli Denizaltı (MİLDEN) için kritik bir basamak taşı daha geride bırakıldı. Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hâle getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede Millî Denizaltı’mızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Millî Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır.”

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MİLDEN, yaklaşık 2 bin 700 ton deplasmana, 80 metre üzerinde boya ve havadan bağımsız tahrik sistemine sahip dizel-elektrik bir denizaltı olarak tasarlanıyor. MİLDEN denizaltılarında Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği/geliştirmekte olduğu Akya, Atmaca ve Gezgin gibi silah sistemleri kullanılacak.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

Tam Boyutta Gör TF 2000, Türkiye’nin denizlerdeki Çelik Kubbe unsuru olarak hizmet verirken aynı zamanda hava tehditlerine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik unsurları koruyacak. TF-2000’in 2027 veya 2028 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İlk etapta toplam 4 adet üretilmesi daha sonra bu sayının 8 adede çıkması bekleniyor.

Tam Boy: 149 metre

Genişlik: 21.3 metre

Su Çekimi: 5.75 metre

Deplasman: 8.300 ton

Hız: 26+ kts

Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

İntikal hızı: 17kts

Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)

Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)

Güç: 4 adet dizel jeneratör

Genel Özellikler

Personel: 180-210 (240 personel için yaşam mahalli)

Deniz durumu 5'te kısıtsız harekat kabiliyeti

Lojistik destek olmadan 45 gün harekat kabiliyeti

Ana üs desteği olmadan 180 gün harekat kabiliyeti

Düşük radar, kızılötesi, akustik ve manyetik iz

%85 yerlilik oranı

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

Lazer İkaz Sistemi

E/O Dayrektör

Elektronik Harp Sistemi

ÇAFRAD

LPI/Seyir Radarı

96 hücreli MIDLAS Dikey Atım Sistemi

64 hücre SAPAN, HİSAR-D, SİPER Blok 1D füzeleri için

32 hücre ATMACA ve GEZGİN füzeleri veya 64 HİSAR-D RF Blok-II

127 mm Ana Batarya Topu

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)

Yakın hava füze sistemi

Uzaktan kumandalı silah sistemi

Satıhtan satha füzeler

Helikopter Kapasitesi: 15 ton Orta Yük Nakliye -Helikopteri, 10 ton SeaHawk helikopteri

İnsansız Sistemler: Kamikaze İDA ve Döner Kanatlı Sürü İHA entegrasyonu

X-Band Uydu Muharebe

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

25 Mm STOP

Düşük Frekanslı Aktif Sonar

Milli Uçak Gemisi özellikleri

Tam Boyutta Gör Milli Uçak Gemisinde ise HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA 3 ve yerli hava araçları kullanılacak. Gemi üzerinde 2 kalkış ve 1 iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı kapasitesi olacak. Milli uçak gemisi 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. Deplasmanı 60 bin ton olarak planlandı. Gemi, asgari 25 knot sürate erişebilecek ve yakıt ikmalsiz 10 bin deniz mili seyir yapabilecek.

Tam Boy: 285 metre

Genişlik: 72 metre

Deplasman: 60.000 ton

Hız: 25 knot

Menzil: 10.000nmi

Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS

İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet güvertede)

Ana Tahrik Sistemi: COCAG (4 adet LM 2500 G/T)

Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)

Pist sayısı: 2 adet kalkış ve 1 adet iniş

Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR

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