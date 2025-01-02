Tarihi an! TF-2000 Muhribi, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı'nın inşası başladı

- TF-2000, Milli Uçak Gemisi ve MİLDEN'de süreç başladı
- TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri
- Genel Özellikler
- TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri
- Milli Uçak Gemisi özellikleri
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TF-2000, Milli Uçak Gemisi ve MİLDEN'de süreç başladı
“Mavi Vatan” için hayati öneme sahip üç proje olan TF-2000 Hava Savunma Muhribi, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) ve Milli Denizaltı (MİLDEN) için kritik bir basamak taşı daha geride bırakıldı. Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hâle getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede Millî Denizaltı’mızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Millî Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır.”
MİLDEN, yaklaşık 2 bin 700 ton deplasmana, 80 metre üzerinde boya ve havadan bağımsız tahrik sistemine sahip dizel-elektrik bir denizaltı olarak tasarlanıyor. MİLDEN denizaltılarında Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği/geliştirmekte olduğu Akya, Atmaca ve Gezgin gibi silah sistemleri kullanılacak.
TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri
- Tam Boy: 149 metre
- Genişlik: 21.3 metre
- Su Çekimi: 5.75 metre
- Deplasman: 8.300 ton
- Hız: 26+ kts
- Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)
- İntikal hızı: 17kts
- Seyir sığası (Menzil): 5.000nmi (17kts hızda)
- Tahrik: CODOG (2 adet gaz türbin ve 2 adet dizel makine)
- Güç: 4 adet dizel jeneratör
Genel Özellikler
- Personel: 180-210 (240 personel için yaşam mahalli)
- Deniz durumu 5'te kısıtsız harekat kabiliyeti
- Lojistik destek olmadan 45 gün harekat kabiliyeti
- Ana üs desteği olmadan 180 gün harekat kabiliyeti
- Düşük radar, kızılötesi, akustik ve manyetik iz
- %85 yerlilik oranı
TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri
- Lazer İkaz Sistemi
- E/O Dayrektör
- Elektronik Harp Sistemi
- ÇAFRAD
- LPI/Seyir Radarı
- 96 hücreli MIDLAS Dikey Atım Sistemi
- 64 hücre SAPAN, HİSAR-D, SİPER Blok 1D füzeleri için
- 32 hücre ATMACA ve GEZGİN füzeleri veya 64 HİSAR-D RF Blok-II
- 127 mm Ana Batarya Topu
- GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)
- Yakın hava füze sistemi
- Uzaktan kumandalı silah sistemi
- Satıhtan satha füzeler
- Helikopter Kapasitesi: 15 ton Orta Yük Nakliye -Helikopteri, 10 ton SeaHawk helikopteri
- İnsansız Sistemler: Kamikaze İDA ve Döner Kanatlı Sürü İHA entegrasyonu
- X-Band Uydu Muharebe
- ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
- 25 Mm STOP
- Düşük Frekanslı Aktif Sonar
Milli Uçak Gemisi özellikleri
- Tam Boy: 285 metre
- Genişlik: 72 metre
- Deplasman: 60.000 ton
- Hız: 25 knot
- Menzil: 10.000nmi
- Silahlar: 32 hücreli MIDLAS + 4 adet GÖKDENİZ YHSS
- İnsanlı/insansız hava aracı kapasitesi: 50 adet (30 adet hangarda ve 20 adet güvertede)
- Ana Tahrik Sistemi: COCAG (4 adet LM 2500 G/T)
- Pervane: 2 adet piç kontrollü (CPP)
- Pist sayısı: 2 adet kalkış ve 1 adet iniş
- Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR
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