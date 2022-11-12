Tumblr'a Türkiye'de erişim yasağı getirildi

Popüler sosyal içerik platformu Tumblr, çıplak içerikler barındırdığı için 2018’in Kasım ayında App Store’dan kaldırılmıştı. Şirket, içerik politikalarında değişikliğe giderek yetişkin içerikleri yasaklamıştı. Tumblr, yaklaşık 4 yıl süren yetişkin içerik yasağını bu ayın başında kaldırdı.
Bu gelişmenin ardından Tumblr’a erişim engeli getirildi. Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Tumblr yakın zamanda radikal değişikliklere gitti. İçerik üreticiler, artık platformdan para kazanabiliyor. Paralı abonelik sistemi devreye girdi. Ayrıca tıpkı Twitter gibi mavi tiki ücretli yapmaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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