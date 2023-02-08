TunnelBear VPN, Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz 10 GB kota sunuyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Twitter ve TikTok’a “bant genişliğini daraltma” işlemi uygulandı. Vatandaşlar bu platformlara erişim sorunu yaşıyor. Platformlara VPN ile erişim sağlanabiliyor.

TunnelBear isimli VPN uygulaması, ücretsiz paketinde tüm kullanıcılara 500 MB kota sunuyor. TunnelBear, Türkiye’deki depremzedelere destek olmak ve Twitter üzerinden iletişimin sürdürülebilmesi için Türkiye’ye özel kampanya başlattı. Uygulamaya Türkiye’den bağlanan tüm kullanıcılara 10 GB ücretsiz kota tanımlandı.

VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları ücretsiz 2 sa. önce eklendi

TunnelBear uygulamasını yükleyerek ücretsiz olarak 10 GB’a kadar VPN kullanabilirsiniz. Ayrıca TunnelBear'a alternatif olarak bu haberimizdeki ücretsiz VPN uygulamalarını yükleyebilirsiniz.

TunnelBear: Secure VPN & Wifi Productivity Ücretsiz 193 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunnelbear.android

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TunnelBear VPN, Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz kota veriyor