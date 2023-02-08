Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TunnelBear VPN, Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz 10 GB kota sunuyor

    Twitter ve TikTok'a erişim kısıtlamasının getirilmesinin ardından TunnelBear isimli VPN uygulaması Türkiye'deki tüm kullanıcılara 10 GB ücretsiz kota tanımladığını duyurdu.
    2
    TunnelBear VPN, Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz kota veriyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Twitter ve TikTok’a “bant genişliğini daraltma” işlemi uygulandı. Vatandaşlar bu platformlara erişim sorunu yaşıyor. Platformlara VPN ile erişim sağlanabiliyor.

    TunnelBear isimli VPN uygulaması, ücretsiz paketinde tüm kullanıcılara 500 MB kota sunuyor. TunnelBear, Türkiye’deki depremzedelere destek olmak ve Twitter üzerinden iletişimin sürdürülebilmesi için Türkiye’ye özel kampanya başlattı. Uygulamaya Türkiye’den bağlanan tüm kullanıcılara 10 GB ücretsiz kota tanımlandı.

    TunnelBear uygulamasını yükleyerek ücretsiz olarak 10 GB’a kadar VPN kullanabilirsiniz. Ayrıca TunnelBear'a alternatif olarak bu haberimizdeki ücretsiz VPN uygulamalarını yükleyebilirsiniz.

    TunnelBear: Secure VPN &amp; Wifi TunnelBear: Secure VPN &amp; Wifi TunnelBear: Secure VPN &amp; Wifi TunnelBear: Secure VPN &amp; Wifi Productivity Ücretsiz 193 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunnelbear.android

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    imajbet güvenilir mi vadeli araç satışı awox tv alınır mı lustral kafa yaparmı savaş cebeci program

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız