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    Türbülans önleyen yonga yalanıyla milyonlar dolandırdı

    Uçakların türbülansa girmesini engelleyen bir teknoloji geliştirdiğini iddia eden kadın girişimci piyasayı tam 20 milyon TL dolandırdı. Mağdurlar şikâyetçi oldu. 
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    Türbülans çipi
    Geçtiğimiz dönemde anlık kan ölçüm cihazı iddiasıyla milyar dolarlık şirket haline gelen ancak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan Theranos kurucusu Elizabeth Holmes epey gündem olmuştu. Bunun bir örneği ülkemizde yaşandı.

    Türbülansı önlemek mümkün mü?

    Daha önce Çiftlikbank, Thodex gibi yüz milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcılık olaylarını hatırlıyoruz. Son olay ise dolandırıcılığın boyutlarının nerelere varabileceğini gösteriyor ve beyaz yakalı ayrımı da yapmıyor.

    Olaya konu olan genç kadın girişimci görünümündeki şahıs, uçaklardaki türbülansı önceden algılayarak yeni rota oluşturabilen bir yonga geliştirdiği iddiasıyla ortaya çıkıyor. Yılın başlarında önemli platformlara reklam vererek ulusal kanallara dahi çıkmayı başaran şahıs, CAFA CHIP ismini verdiği yongasını pazarlamaya başlıyor.

    150 milyon dolar yatırım aldığını ve Baykar Teknoloji gibi devlerle iş birliği yaptığını iddia eden şahıs, şirketine yatırım yapana yüzde 30 kâr payı vermeyi vadediyor. Doktor, pilot gibi farklı meslek gruplarından pek çok insan bu vaatlere inanıyor ve toplamda 20 milyon TL yatırım yapıyor.

    İlk etapta yüzde 30 kâr payını ödese de bir süre sonra ödemeler duruyor. Yonga üretimi için sipariş verdiği yurt dışı firmanın kendisini dolandırdığını söyleyen şahıs yatırımcıların paylarını ödemiyor. Haliyle pek çok insan mağdur duruma düşüyor. Türbülans çipi adıyla yerel basına da düşen dolandırıcılık olayında konu yargıya intikal etmiş durumda.

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