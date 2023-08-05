Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar ve oyuncu ürünleri var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 gıda marketi zincirlerinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara alt kalite oyuncu ekipmanlarından şarj kablosu ve adaptörlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

10 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri

10 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik akıllı televizyon var. 3x HDMI ve 2x USB girişi olan 4K akıllı televizyon firmanın kendi ara yüzü ile çalışıyor Fiyatı ise 16499TL. Alternatif olarak 3x HDMI ve 2x USB girişleri olan 50 inçlik Ultra HD akıllı televizyon ise 9599TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan 6.78 inçlik Full HD+ ekran, 8GB RAM, 256GB depolama, +8GB sanal RAM, Helio G88 oyun odaklı yonga seti, 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan Tecno Spark 10 Pro modeli 8199TL fiyat etiketine sahip.

Oyuncu tarafında ise A101 ile özdeşleşen Piranha markası var. Piranha oyuncu klavyesi 199TL, oyuncu faresi 129TL, oyuncu kulaklığı 239TL, oyuncu fare matı 99.90TL iken Samsung markasına ait 15W şarj adaptörü-kablosu ise 279TL olacak.

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10 Ağustos A101 aktüel kataloğunda neler var?