Tam Boyutta Gör İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Instagram hesabından paylaşım yaptı. kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzayda bugün 2 deney yapacak 4 sa. önce eklendi

Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor

Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla!"

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Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı