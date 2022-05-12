Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk bilim insanı Samanyolu Galaksisi'ndeki kara deliği ilk kez görüntüledi

    Aralarında Türk bilim insanı Feryal Özel’in de bulunduğu Event Horizon Telescope ekibi, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki Sagittarius A* isimli kara deliği ilk kez görüntüledi.
    Oy Ver

    Türk bilim insanı galaksimizdeki kara deliği ilk kez görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    Aralarında Türk bilim insanı Feryal Özel’in de bulunduğu Event Horizon Telescope ekibi, Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde bulunan Sagittarius A* isimli süper kütleli kara deliği ilk kez görüntüledi. Bu görüntü, astronomi tarihinin en büyük gelişmelerinden biri olarak kayda geçti.

    Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Feryal Özel, basın açıklamasında konuşma yapan 6 bilim insanından birisiydi. Sgr A* kısa adı verilen kara deliği, "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak nitelendirdi. Basının sorularını yanıtlayan Özel, kara deliğin Dünya’dan yaklaşık 27.000 Işık Yılı uzaklıkta bulunduğunu ve Güneş'ten 4 milyon kat büyük olduğunu belirtti.

    Yayınlanan görüntüde kara deliğin etrafındaki parlayan gazları ve gölge diye tabir edilen halkayı görüyoruz. Kara deliğin güçlü yer çekimine sahip olması nedeniyle etrafında ışık bükülüyor ve halka şeklinde görünüyor.

    2019'da görüntülenen M87* kara deliği:

    Türk bilim insanı galaksimizdeki kara deliği ilk kez görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    2019 yılında Event Horizon Telescope ile Messier 87 galaksisinin merkezindeki M87* isimli kara deliğin ilk görüntüsü elde edilmişti. İki kara delik, farklı boyutlara sahip. Bu sayede kara delik çalışmaları için önemli bir referans olacak. Gökbilimciler iki kara deliğin kenarlarına yakın yerlerde inanılmaz derecede benzerlik olduğunu söylüyor. Ayrıca iki kara deliğinde etrafındaki gazın, ışık hızına yakın bir hızda hareket ettiği ifade ediliyor.

    Bu çalışma kara delikler hakkında çok önemli bir gelişme olsa da kara deliklerin yapısı hakkındaki gizem devam ediyor. Pek çok gökbilimci, galaksilerin oluşumu ve evrimin şekillenmesinde kara deliklerin kilit rol oynadığını düşünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız