Türk bilim insanı Samanyolu Galaksisi'ndeki kara deliği ilk kez görüntüledi

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Aralarında Türk bilim insanı Feryal Özel’in de bulunduğu Event Horizon Telescope ekibi, Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde bulunan Sagittarius A* isimli süper kütleli kara deliği ilk kez görüntüledi. Bu görüntü, astronomi tarihinin en büyük gelişmelerinden biri olarak kayda geçti.

Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Feryal Özel, basın açıklamasında konuşma yapan 6 bilim insanından birisiydi. Sgr A* kısa adı verilen kara deliği, "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak nitelendirdi. Basının sorularını yanıtlayan Özel, kara deliğin Dünya’dan yaklaşık 27.000 Işık Yılı uzaklıkta bulunduğunu ve Güneş'ten 4 milyon kat büyük olduğunu belirtti.

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Yayınlanan görüntüde kara deliğin etrafındaki parlayan gazları ve gölge diye tabir edilen halkayı görüyoruz. Kara deliğin güçlü yer çekimine sahip olması nedeniyle etrafında ışık bükülüyor ve halka şeklinde görünüyor.

2019'da görüntülenen M87* kara deliği:

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2019 yılında Event Horizon Telescope ile Messier 87 galaksisinin merkezindeki M87* isimli kara deliğin ilk görüntüsü elde edilmişti. İki kara delik, farklı boyutlara sahip. Bu sayede kara delik çalışmaları için önemli bir referans olacak. Gökbilimciler iki kara deliğin kenarlarına yakın yerlerde inanılmaz derecede benzerlik olduğunu söylüyor. Ayrıca iki kara deliğinde etrafındaki gazın, ışık hızına yakın bir hızda hareket ettiği ifade ediliyor.

Bu çalışma kara delikler hakkında çok önemli bir gelişme olsa da kara deliklerin yapısı hakkındaki gizem devam ediyor. Pek çok gökbilimci, galaksilerin oluşumu ve evrimin şekillenmesinde kara deliklerin kilit rol oynadığını düşünüyor.

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Türk bilim insanı galaksimizdeki kara deliği ilk kez görüntüledi