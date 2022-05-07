NASA, radyasyonun insan vücuduna zararını araştırmak için uzaya kadın mankenler gönderecek

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NASA'nın yaklaşan Artemis 1 görevi birçok araştırma açısından önem arz ediyor. Ajans yaptığı açıklamada, yakın bir zamanda fırlatılması planlanan Orion uzay aracında kadın mankenlerin olacağını söyledi. Bu kadın mankenler ile radyasyonun insan üzerindeki etkisi araştırılacak.

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Helga ve Zohar isimli kadın mankenler, uzay radyasyonunun astronotların vücutları üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan Matroshka AstroRad Radyasyon Deneyinin (MARE) bir parçası. MARE'yi tasarlayan ve yöneten Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nden (DLR) yapılan açıklamaya göre, mankenler yetişkin bir kadının insan kemiklerini, yumuşak dokularını ve organlarını taklit eden malzemelerden yapıldı. Mankenlerin üzerinde bulunan 10.000 pasif sensörü ve 34 aktif radyasyon dedektörü sayesinde mankenler, Ay çevresinde altı haftalık bir yolculuk yaparken aynı zamanda veri toplayacak.

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Mankenlerin özellikle dişi olmasının sebebiyse radyasyonun kadın bedenleri üzerinde erkek bedenlerinden daha fazla etkisi olduğu ve bunun da yumurtalık veya meme kanseri riskinde artışa neden olmasıdır.

Zohar, İsrail Uzay Ajansı'nın (ISA) endüstriyel ortağı StemRad tarafından geliştirilen bir radyasyondan korunma yeleği ile donatılacak. Zohar'ın sensör verileri ile Helga'nınki arasındaki tutarsızlıklar, uzay uçuşlarındaki radyasyona bağlı sağlık riskleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak. AstroRad adı verilen yelek başarılı olursa Artemis II ve diğer gelecekteki görevler sırasında gerçek insan astronotlarını radyasyona maruz kalmaktan korumak için kullanılabilir.

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