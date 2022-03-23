Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında ürünlerini sergiliyor

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ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ve dünyanın en büyük uydu fuarı olarak kabul edilen Satellite 2022 başladı. 24 Mart’a kadar sürecek fuara ülkemizden üç firma katıldı.

Fuardaki Türkiye standında Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen’in geliştirdiği ürünler sergileniyor. Yabancı yatırımcılara ürünlerin tanıtımı yapılıyor ve iş birliği fırsatları konuşuluyor.

Türksat neler sergiliyor?

Türksat, fuarda hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve şirket tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON, TerrON ve AerON ve taşınabilir Manpack çözümü MicrON’u sergiliyor. Fuarda ayrıca Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının yabancılar tarafından kullanımına yönelik görüşmeler yapılacak. Türksat 5A uydusu geçen yıl hizmete girdi, Türksat 5B ise bu yıl yaz aylarında hizmete girecek.

Türksat 5B uydusu özellikleri 3 ay önce eklendi

TUSAŞ, Türksat 6A’dan edindiği kabiliyetleri anlatıyor

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TUSAŞ, ülkemizin ilk Yerli ve Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'nın geliştrime çalışmalarından edindiği kabiliyetleri fuarda uluslararası katılımcıların beğenisine sundu. Firma, iştiraki olan GSATCOM ile 2019'da geliştirmeye başladığı yüksek çıkış gücüne sahip, tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydu ailesine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

Profen, yeni nesil anten çözümleri ile fuarda

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Profen milli imkanlarla geliştirilen sabit ve mobil X/Y ve Az/El anten sistemleri ile sabit ve mobil telemetri yer istasyonu çözümlerini sergiledi. Bu ürünler ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek kabiliyetlere sahip. Uydu yer istasyonları ve veri merkezlerinin gözlem, kontrol ve yönetiminde kullanılan "Visionic" ürününün en yeni sürümüne de fuarda yer veren Profen, PTA serisi taşınabilir antenler ve gerçek zamanlı spektrum analizörü "Nspector" ürünlerini de katılımcıların beğenisine sundu.

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Türk firmalarının ürünleri Satellite 2022'de sergileniyor