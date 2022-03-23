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    Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında ürünlerini sergiliyor

    Sünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2022 başladı. Washington'da düzenlenen fuara Türkiye'den Türksat, TUSAŞ ve Profen firmaları katıldı.                           
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    Türk firmalarının ürünleri Satellite 2022'de sergileniyor
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    ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ve dünyanın en büyük uydu fuarı olarak kabul edilen Satellite 2022 başladı. 24 Mart’a kadar sürecek fuara ülkemizden üç firma katıldı.

    Fuardaki Türkiye standında Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen’in geliştirdiği ürünler sergileniyor. Yabancı yatırımcılara ürünlerin tanıtımı yapılıyor ve iş birliği fırsatları konuşuluyor.

    Türksat neler sergiliyor?

    Türksat, fuarda hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve şirket tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON, TerrON ve AerON ve taşınabilir Manpack çözümü MicrON’u sergiliyor. Fuarda ayrıca Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının yabancılar tarafından kullanımına yönelik görüşmeler yapılacak. Türksat 5A uydusu geçen yıl hizmete girdi, Türksat 5B ise bu yıl yaz aylarında hizmete girecek.

    TUSAŞ, Türksat 6A’dan edindiği kabiliyetleri anlatıyor

    Türk firmalarının ürünleri Satellite 2022'de sergileniyor
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    TUSAŞ, ülkemizin ilk Yerli ve Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'nın geliştrime çalışmalarından edindiği kabiliyetleri fuarda uluslararası katılımcıların beğenisine sundu. Firma, iştiraki olan GSATCOM ile 2019'da geliştirmeye başladığı yüksek çıkış gücüne sahip, tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydu ailesine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

    Profen, yeni nesil anten çözümleri ile fuarda

    Türk firmalarının ürünleri Satellite 2022'de sergileniyor
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    Profen milli imkanlarla geliştirilen sabit ve mobil X/Y ve Az/El anten sistemleri ile sabit ve mobil telemetri yer istasyonu çözümlerini sergiledi. Bu ürünler ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek kabiliyetlere sahip. Uydu yer istasyonları ve veri merkezlerinin gözlem, kontrol ve yönetiminde kullanılan "Visionic" ürününün en yeni sürümüne de fuarda yer veren Profen, PTA serisi taşınabilir antenler ve gerçek zamanlı spektrum analizörü "Nspector" ürünlerini de katılımcıların beğenisine sundu.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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